Ce lundi, World Rugby a actualisé son classement des meilleures nations au monde. Après les résultats de cette première partie de phase de poules, la France passe deuxième, derrière l'Irlande, en doublant les Springboks. Plus bas, l'Australie perd une place et se retrouve dixième.

Les résultats s'enchaînent dans cette Coupe du monde 2023 et par conséquent, le classement bouge. Après la défaite sud-africaine face au leader mondial irlandais (13-8) mais aussi le carton français face à la Nambie (96-0), le ranking des nations au classement World Rugby a évolué. L'Australie, malmenée face aux Gallois, en fait aussi les frais.

L'Irlande creuse l'écart

En haut du tableau, c'est bien l'Irlande qui règne toujours en maître avec ses 93,79 points. Les coéquipiers de Jonathan Sexton ont un peu plus assis leur domination en s'imposant face aux champions du monde en titre. L'Irlande est sur le trône de la planète rugby depuis le 24 juillet 2022 et n'en a pas bougé. En gagnant 3,20 points, le XV du Trèfle creuse l'écart en tête. Juste derrière en embuscade, les Bleus de Fabien Galthié passent deuxième sans gagner de points mais profitent clairement de l'échec "sudaf", qui eux perdent 1,97 point et sont relégués à la troisième place. De la quatrième à la huitième place, rien à signaler : la Nouvelle-Zélande (4e), l'Écosse (5e), l'Angleterre (6e), le Pays de Galles (7e) et les Fidji (8e) gardent leurs positions.

L'Australie plus basse que jamais

En revanche, il y a eu du mouvement entre la 9ème et la 14ème place. En premier lieu, l'Australie, défaite contre le pays de Galles, perd une place au profit de l'Argentine. Et avec cette descente à la 10ème place, les Wallabies connaissent leur pire position au classement World Rugby de l'histoire. Rendez-vous compte, si le tirage était effectué aujourd'hui, l'Australie serait dans le chapeau 3 pour recevoir la Coupe du monde sur son sol. Enfin, l'Italie double les Samoa pendant que le Japon dépasse la Géorgie. Être premier au classement World Rugby est évidemment une satisfaction et symbole de domination, mais ce dont rêvent toutes les équipes se lit plutôt sur un tableau !