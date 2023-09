Antoine Dupont a été opéré ce vendredi 22 septembre au CHU Purpan de Toulouse. Le capitaine du XV de France s'est fait poser une plaque pour traiter sa fracture maxillo-zygomatique et va revenir dans le groupe France dans les prochains jours.

Antoine Dupont a validé une première étape dans sa course contre-la-montre. Le capitaine du XV de France s'est fait opérer ce vendredi soir aux alentours de 23 heures au CHU Purpan de Toulouse. L'opération consistait à poser une plaque dans le visage du Toulousain afin de traiter de la meilleure des manières sa fracture maxillo-zygomatique, informe France 3 Occitanie ce samedi matin.

La Fédération française du rugby a également réagi, confirmant l'information. "Suite à sa blessure contractée lors du match France - Namibie, Antoine Dupont a été opéré le 22 septembre aux alentours de 23h au CHU Purpan de Toulouse. D’ici quelques jours, il va ainsi pouvoir revenir au sein de l’équipe de France dans un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical."

Le capitaine namibien a tenu a adresser ses meilleurs vœux au capitaine français et tient à souligner que ce n'était pas volontaire.



Entre 4 et 6 semaines de convalescence

Antoine Dupont est donc mis au repos quelques jours avant de retrouver ses coéquipiers. Selon ces dernières informations, sa présence face à l'Italie (6 octobre) devrait être fortement compromise alors que le XV de France pourrait jouer son quart de finale (en cas de victoire face aux Transalpins) le week-end du 14 et 15 octobre. Un délai extrêmement court alors que le capitaine des Bleus devrait avoir entre quatre et six semaines de convalescence.

L'ancien médecin du XV de France Jean-Baptiste Grisoli estime lui qu'Antoine Dupont pourrait être amené à jouer avec un masque. Si World Rugby interdit l'usage de ce dernier, une dérogation est possible. Ce vendredi, Didier Lacroix a également réagi, expliquant notamment que les Bleus devaient être capables de jouer sans leur leader naturel.