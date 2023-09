Lors de l’entraînement du XV de France ce mardi à Aix-en-Provence, le troisième ligne Charles Ollivon était absent de l’entraînement. Il avait déjà écourté sa séance lundi après-midi…

Hier lundi, Midi-Olympique révélait que Charles Ollivon avait écourté sa séance d’entraînement sans montrer le moindre signe de blessure. Ce mardi, le Toulonnais était totalement absent de l’entraînement programmé à 16h30 sur la pelouse du stade Georges-Carcassonne. Selon nos informations, il a ressenti durant la séance de lundi une tension dans un mollet, ce qui expliquerait le fait qu’il a été ménagé ce jour. Toutefois, il a pris part ce mardi matin à l’entraînement "Clarté" (en marchant). Dans l’entourage du XV de France, on se veut évidemment rassurant. Le "Grand Charles" a donc assisté à l’opposition sur le banc des remplaçants en compagnie de Paul Boudehent, toujours sous protocole commotion, et de Julien Marchand, en phase de reprise et déclaré apte par le staff des Bleus pour postuler à la rencontre face à l’Italie, le 6 octobre prochain à Lyon (21h00).

Sous les yeux de Fabien Barthez

Par ailleurs, l’enseignement de cette séance, qui s’est déroulée sous les yeux de l’ancien gardien de but de l’équipe de France de football Fabien Barthez, c’est que le staff fait encore jouer la concurrence. La composition des "probables" contre les "possibles" dans la perspective de la dernière rencontre de cette poule A n’avait rien à voir avec ce qui a été aperçu la veille. Les chasubles bleues – celles habituellement dédiées aux futurs titulaires - avaient été données à Cyril Baill, Pierre Bourgarit, Dorian Aldegheri, Cameron Woki, Romain Taofifenua, Sekou Macalou, François Cros, Grégory Alldritt, Baptiste Couilloud, Matthieu Jalibert, Gabin Villière, Jonathan Danty, Arthur Vincent, Louis Bielle-Biarry et Thomas Ramos. Autant dire qu’il est plus prudent – pour ne pas dire urgent - de ne tirer aucune conclusion hâtive quant à la composition de l’équipe qui sera alignée face à l’Italie le 6 octobre prochain.