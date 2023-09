Pour la première fois depuis son amputation d'une jambe, au printemps dernier, Matthieu Lartot commentait ce jeudi les Bleus à l'occasion de France-Namibie sur France 2. Le sélectionneur Fabien Galthié, qui avait été son consultant pendant de longues années, lui a rendu un bel hommage avant la rencontre.

Pour avoir collaboré de longues années au micro de France 2 pour commenter les matchs du XV de France, le journaliste Matthieu Lartot et le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié se connaissent très bien. Et leurs routes se sont à nouveau croisé, ce jeudi au stade Vélodrome de Marseille. Interrogé au micro du diffuseur avant la rencontre face à la Namibie, trois matchs de poule des Bleus dans cette Coupe du monde, Galthié a tenu en préambule à rendre hommage à son ancien associé. "Déjà, si je peux me permettre, je voudrais saluer Matthieu qui fait son grand retour. Il m'avait emprunté la flèche du temps. Il m'a dit, "j'ai moi aussi une flèche du temps et je serai là". Et il est là. Alors, félicitations à toi Matthieu. On est très heureux de savoir que tu es avec nous."

Fabien Galthié et Matthieu Lartot. Capture France TV.

"C’est assez inespéré que j’en sois là physiquement"

A l'écoute de ces mots, Lartot a difficilement contenu quelques larmes. Pour rappel, le commentateur des Bleus depuis 2009 avait annoncé en avril dernier une rechute de son cancer d'un genou. Il avait alors choisi de se mettre en retrait des antennes pour se consacrer au combat contre sa maladie. En suivant, il annonçait devoir subir une amputation de la jambe et la pose d'une prothèse. Mais il a toujours affirmé sa volonté d'être remis et présent pour la Coupe du monde. Dans les colonnes de Midi Olympique, il confiait début août: "C’est assez inespéré que j’en sois là physiquement. Au centre de rééducation, le personnel est estomaqué de la rapidité avec laquelle j’ai appréhendé la marche avec prothèse. J’ai quand même été amputé assez haut, ce qui, normalement, complique la reprise de la marche. Au départ, les prothésistes, les kinés étaient très prudents. Et finalement, tout se passe bien."