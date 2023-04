Le sélectionneur du XV de France a publiquement apporté son soutien à son ami Matthieu Lartot après l'annonce de la récidive de son cancer. Le journaliste de France Télévisions annonçait la semaine dernière, dans les colonnes de Midi Olympique, devoir se faire amputer de la jambe droite au mois de juin prochain.

C'est une nouvelle qui beaucoup émeut le monde du rugby français : l'annonce de la récidive du cancer de Matthieu Lartot. Celui qui commente le XV de France depuis maintenant 14 ans annonçait "s'éloigner de l'antenne pour remonter sur le ring et combattre le cancer une deuxième fois" avant de finalement se livrer sur son amputation prochaine, dans les colonnes du Midi Olympique. Très proche du journaliste, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié s'est livré ce mardi dans Le Parisien.

"J'essaie, à ma petite échelle, d'être un peu utile", avoue le sélectionneur du XV de France. "Il s'est confié après le Tournoi des Six Nations, sur l'un de ces moments où l'on prend le temps de se retrouver. J'ai écouté avant tout. J'ai beaucoup pensé à lui et je pense encore beaucoup à lui. Je pense à sa famille et à ses parents que je connais bien. Il faut garder de la pudeur sur ce qu'on peut dire à l'extérieur dans ces moments."

Matthieu Lartot s'est livré dans les colonnes du Midi Olympique. Sa volonté d'en parler, son rapport à la maladie et l'envie de commenter la Coupe du monde en France : il n'élude aucun sujet et se confie avec une force incroyable !https://t.co/Cw9E6FJDb5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 23, 2023

Collaborateurs et amis

Collègues de travail pendant plus de 10 ans, quand l'actuel patron des Bleus était encore consultant pour France Télévisions, les deux hommes ne se sont jamais perdus de vue : "Je voyais bien qu'il n'était pas souriant, mais j'ai dû prendre mes distances de par ma fonction, et je ne voyage pas avec lui, donc je n'étais pas aussi proche qu'avant", précise-t-il. "Tout ce qui peut aider l'esprit est très important dans cette situation. J'ai l'impression qu'il est prêt pour ce combat mais qu'il a de la peine pour ses proches qui vont traverser ces épreuves. Moi, je suis son copain. Et j'essaie juste d'être un peu utile."

Matthieu Lartot rêve de très loin à un retour pour la Coupe du Monde en France. Cécile Grès, Laurent Luyat et Céline Rousseaux devraient se partager les commentaires des prochains matchs du XV de France. En ce qui concerne la demi-finale de Champions Cup opposant le Leinster à Toulouse, c'est Marc Tamon qui s'occupera de remplir la fonction. Jean Abeilhou, actuel commentateur du Tournoi des 6 Nations féminin, sera lui chargé des commentaires de la Finale de Champiosn Cup, ainsi que de celle de Top 14.