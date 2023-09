Si ses hommes ont construit sur le terrain la plus large victoire de l’histoire du XV de France (96-0), celle-ci a rapidement été éclipsée par la blessure du capitaine Antoine Dupont, sur laquelle le sélectionneur est évidemment revenu, livrant au passage un show assez surprenant.

Pouvez-vous nous donner les dernières nouvelles concernant Antoine Dupont ?

À l’heure actuelle, Antoine est à l’hôpital où il passe des examens. On a une suspicion de fissure ou de fracture du maxillaire. Si j’ai l’info pendant cette conférence de presse, je vous en informerai. Pour le moment, je n’ai pas de nouvelle mais je reste connecté au docteur Turblin. Au cas où… Je lui écris en direct… (il joint le geste à la parole, puis reprend) Bien sûr que lorsqu’un joueur se blesse avec nous, on n’est jamais heureux. Je suis toujours concerné par ça, très concerné. Effectivement, ce n’est pas la même chose de gagner avec des blessures que s’il y a zéro blessé. C’est une évidence.

Quid de Uini Atonio et Paul Boudehent, les autres blessés du soir ?

Ce sont des blessures bénignes. Uini Atonio a eu un petit problème à un genou, il était prévu de le sortir à la mi-temps, mais rien de grave à signaler. Pour Paul Boudehent, il a fait « gamelle », comme au baby-foot (sourire). Il a pris une cape... Je plaisante, hein : on a gagné, le public ici est fantastique, il y a vraiment quelque chose d’irrationnel dans ce stade. Pour revenir à Paul, il a passé un protocole commotion qui ne lui a pas permis de revenir sur le terrain.

Regrettez-vous de ne pas avoir sorti Antoine Dupont à la mi-temps ?

Je savais que l’un de vous se lancerait... Que voulez-vous que je vous dise ? On ne peut pas faire sortir 15 joueurs puisqu’on ne peut en rentrer que huit. Nous avions prévu se sortir nos piliers et un deuxième ligne à la mi-temps, et les autres joueurs à la 55e. Le but, c’était qu’ils prennent du temps de jeu et ne pas rester inactifs pendant un mois. On peut supposer qu’on aurait dû le sortir, oui. Mais bon… Les joueurs et cette équipe avaient envie de jouer, demandez à Charles. (il lui demande lui-même, le vice-capitaine lui répond par la positive) Très bien, Charles, merci beaucoup pour votre réponse.

Pouvez-vous commenter la performance de Louis Bielle-Biarrey, très convaincant à l’aile ?

Si je prends les stats, il a eu de l’espace et le ballon lui a été bien servi. Il a pris beaucoup de plaisir, il était souvent bien placé. L’équipe lui a donné l’opportunité de briller sur son aile et en bord de touche, il va très vite. Il a toujours fait de bons matchs avec nous et va continuer. Il a apporté de bonnes réponses à sa sélection.

Sur le plan du contenu, vous êtes-vous régalé ?

Je me régale toujours, à chaque match. L’équipe de France, c’est le sublime, le merveilleux. Parfois je souffre, parfois c’est dur, mais globalement nous nous régalons toujours en prenant conscience de ce qu’on vit. Le but n’était pas seulement de se régaler. La consigne, c’était jouer ensemble, entre nous, en équipe, et essayer de jouer juste. Pas se régaler, parce que si on pense à se régaler, il manque souvent trop d’ingrédients à la fin.

Cette dynamique a porté Damian Penaud, qui a soigné ses statistiques tout en restant dans le cadre collectif, alors qu’il lui avait été reproché de ne jouer qu’à « 70 % de son potentiel »...

Je veux toujours avoir du recul sur le jugement d’un joueur. S’il joue avec nous, c’est qu’il fait partie des 15 meilleurs joueurs français. Chaque sélection, il la mérite. Il a un potentiel avéré. À ce niveau, quel que soit l’adversaire, rien n’est jamais aisé. Contre la Namibie, les joueurs ont réussi à marquer ces points, rester concentrés et jouer en équipe. Damian est rentré dans cette dynamique collective. Lui comme Louis ont eu des espaces, d’autant que les Namibiens ont été réduits à 14.

Quel sera le programme de vos prochains jours ?

On va bilanter tout le monde sur les plans physiques et psychologiques, pour aligner la meilleure équipe possible contre l’Italie. On avait déjà prévu notre cycle d’entraînement. On a 3 jours off, puis on repartira sur une semaine sans match, où on va chercher à se développer sur divers secteurs. Puis la semaine avant le match de Lyon, on se focalisera sur l’Italie.