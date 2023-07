"C'est quasiment acté", Lartot confirme qu'il devrait commenter les matchs de la Coupe du monde

Il y a quelques jours, Matthieu Lartot donnait de ses nouvelles. Depuis son amputation le commentateur réapprend à marcher et s'acclimate peu à peu à sa prothèse. En tout cas, les nouvelles sont bonnes et il devrait reprendre le chemin des stades pour commenter les matchs de la Coupe du monde...

C'était l'une des questions qui trottait dans les esprits dès lors que l'on évoquait le nom de Matthieu Lartot. Sera-t-il l'un des commentateurs de la Coupe du monde ? Il semblerait que oui. En tout cas, c'est en bonne voie. Dans les colonnes du Parisien, le commentateur s'est livré : "C'est quasiment acté. Il y a des choses à régler au niveau de la médecine du travail, mais je serai présent. Déjà, je serai là, et debout, au match d'ouverture du XV de France face à la Nouvelle-Zélande, puis à commenter des matchs. On verra où ça en sera mais j'irai au stade en marchant ou alors avec des béquilles ou en fauteuil". Les chances de l'entendre commenter les matchs du Mondial sont donc de plus en plus élevées. Qu'importe comment il se déplacera, Matthieu Lartot compte bien vivre au rythme du rugby pendant cette Coupe du monde !

Faire évoluer l'accueil des handicapés dans les stades

Pour le Mondial, Matthieu Lartot ne devrait pas avoir de problèmes pour se rendre dans les différentes tribunes de presse, tous les stades étant adaptés à l'accueil des handicapés. Mais le commentateur compte bien se pencher sur le sujet pour l'avenir : "Les grands stades de la Coupe du monde oui. Mais certaines enceintes de Coupr d'Europe ne sont pas faites pour les handicapés. Je pense à la tribune de presse de stade Mayol à Toulon, où j'avais déjà du mal avec ma jambe raide. ça va être ma bataille : convaincre les présidents de clubs du travail à faire dans l'accueil des handicapés. À un an des Jeux paralympiques, il y a d'ailleurs des choses scandaleuses en France, comme déjà des transports en commun pas adaptés." Si en plus de commenter la Coupe du monde Matthieu Lartot réussi à faire évoluer l'accueil des handicapés dans les stades le pari sera plus que réussi !