Matthieu Lartot a donné de ses nouvelles. Le commentateur sportif a dévoilé une vidéo de lui en train de marcher dans la rue, plusieurs semaines après s'être fait amputer de la jambe droite.

Les nouvelles sont bonnes pour Matthieu Lartot. Tout juste un mois et six jours après s'être fait amputer de la jambe droite, le commentateur sportif poursuit sa rééducation et recommence à marcher sur le chemin de la guérison. En avril dernier, il avait annoncé, sur les réseaux sociaux, être atteint d'un cancer du genou, pour la deuxième fois. En juin, il avait été contraint de se faire amputer de la jambe droite.

Le journaliste de France Télévision donne souvent de ses nouvelles, notamment via son compte Instagram. Il y a deux semaines, il racontait : "Le chemin de la rééducation a débuté depuis deux semaines et le moral est au top ! L’amputation s’est bien passée et les résultats de l’anapath sont tombés il y a 2 jours : ils sont excellents."

Des nouvelles de Matthieu Lartot qui apprend désormais à marcher avec sa prothèse après son amputation. pic.twitter.com/DmkRe8FfE6 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) July 22, 2023

À l'antenne pour la Coupe du monde ?

Cette année, la Coupe du monde sera également diffusée sur France Télévision. La chaîne publique s'est offert les droits pour diffuser dix matchs dont un quart de finale ou encore France-Namibie le 21 septembre. Bien qu'il devrait avoir effectué une grosse partie de sa rééducation d'ici le coup d'envoi de la compétition, les chances d'entendre la voix de Mathieu Lartot en direct en septembre prochain sont minces.

Il y a plusieurs semaines, le commentateur, amoureux du ballon ovale, déclarait dans nos colonnes : "Je me donne tout l’été pour m’acclimater à ma nouvelle mobilité et pouvoir à ce terme assister au match d’ouverture de la Coupe du monde en tant que supporter du XV de France. Le seul objectif que je me fixe, c’est d’être debout."