Matthieu Lartot, commentateur phare de France Télévisions, a annoncé être en rechute d'un cancer sur ses réseaux sociaux. Pour ces raisons médicales, il est contraint de s'éloigner des micros.

C'est une nouvelle difficile qu'a annoncée Matthieu Lartot, commentateur phare du sport au sein du groupe France Télévision. Atteint d'une rechute de cancer, il devra mettre son métier passion entre parenthèses. Il s'est exprimé sur son compte Instagram personnel : "Puisque de nos jours tout se sait…autant que ce soit moi qui vous l’annonce. Depuis 3 semaines je savais que ce moment arriverait. Je suis aujourd’hui contraint de m’éloigner de l’antenne pour remonter sur le ring et combattre le cancer une deuxième fois! 26 ans après, l’histoire bégaie malheureusement.

Il y avait 1 à 5% de chance que ça arrive et c’est arrivé. Ça va secouer très fort mais je suis prêt et très bien entouré. Je ne serai jamais très loin des terrains et des équipes de France TV sport. Et comme les bleus, mon seul objectif en 2023 est la victoire. Alors à très bientôt. Vive le sport et vive le rugby". Commentateur du dernier Tournoi des Six Nations, il est aussi au micro à l'occasion de la Champions Cup, avec son acolyte Dimitri Yachvili. Il devrait également l'être lors de la prochaine Coupe du monde puisque dix rencontres du Mondial seront diffusés sur les antennes de France Télévisions.

Le rugby français au soutien

Qu'on le veuille ou non, Matthieu Lartot est devenu un personnage important du rugby français, dont il est une des voix emblématiques. Alors quelques minutes après la publication de son message sur ses réseaux sociaux, les messages se sont multipliés.

On retrouve notamment le message de Damian Penaud, l'ailier du XV de France. "Bon courage Matthieu, de tout coeur avec toi dans cette épreuve", a commenté le Clermontois. Peu de temps avant lui, c'est Laurent Labit qui y est allé de son soutien : "De tout coeur avec toi, reçois toutes mes ondes positives".

En plus des acteurs sur le terrain, le compte officiel de France Rugby a publié un message chaleureux. "Toutes nos pensées t'accompagnent dans ce combat. Nous sommes toutes et tous avec toi", pouvons-nous lire.

Tout comme l'ensemble du rugby tricolore, la rédaction de Rugbyrama et de Midi Olympique apporte tout son soutien dans cette épreuve à Matthieu Lartot.