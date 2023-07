Absent depuis plusieurs mois en raison de la récidive de son cancer, Matthieu Lartot a ce vendredi donné des nouvelles sur son état de santé, via ses réseaux sociaux. L'animateur a annoncé qu'il avait été amputé avec succès.

Il avait annoncé la récidive de son cancer du genou en avril dernier et depuis, sa voix n'a plus commenté les derniers matchs de Champions Cup. Mais Matthieu Lartot est ce vendredi sorti de son silence pour donner des nouvelles au sujet de son état de santé.

"Le chemin de la rééducation a débuté depuis deux semaines et le moral est au top. L'amputation s'est bien passée et les résultats de l'anapath sont tombés il y a 2 jours : ils sont excellents" peut-on lire dans un post Instagram. L'animateur poursuit en disant : "La chimio a fonctionné et l'opération a fait le reste."

"Ne pas crier victoire trop vite"

Depuis l'adolescence, Matthieu Lartot souffre d'une synovialosarcome, une tumeur maligne présente au niveau des articulations du genou. Pour favoriser sa guérison, il avait annoncé le 23 avril dernier, dans nos colonnes, avoir fait le choix de l'amputation, une "question de survie" confiait-il.

"Il ne s'agit pas de crier victoire trop vite car cette foutue maladie est sournoise mais les traitements sont derrière moi et désormais il s'agira simplement d'une simple surveillance tous les trois mois pendant trois ans" poursuit Lartot dans son message. "D'ici là, il me reste beaucoup de travail pour remarcher" peut-on lire à la fin de son message.