Victime d’un coup à un genou en fin d’entraînement hier, le numéro 8 des Bleus a été contraint de déclarer forfait, par précaution. C’est Anthony Jelonch qui le suppléera au couloir et Cros qui tiendra le rôle de flanker tandis que Paul Boudehent, initialement hors-groupe, prendra place sur le banc.

C’est une tuile dont le staff des Bleus se serait évidemment bien passé. Alors que Cyril Baille et Jonathan Danty feront leur retour avec le maillot du XV de France jeudi face à la Namibie, Grégory Alldritt a été contraint de déclarer forfait.

Lundi après-midi, en fin d’après-midi, le numéro 8 du XV de France Greg Alldritt a été victime d’un coup sur un genou, qui n’inspirait pas de gros souci à chaud. L’articulation ayant toutefois rapidement gonflé, le joueur et le staff ont pris la sage décision de sortir Alldritt de la feuille de match, par précaution, afin de disposer de lui à 100 % de ses moyens face à l’Italie.

Boudehent intégre la feuille de match

Le staff a en effet pris la décision d’annoncer la nouvelle assez rapidement et de ne pas effectuer de tests de dernière minute, confiant en ses hommes à disposition tant la profondeur d’effectif en troisième ligne est appréciable au sein du groupe. Face à la Namibie, c’est donc Anthony Jelonch qui continuera à assurer l’intérim au poste de numéro 8, Cros retrouvant naturellement son poste de titulaire sur le flanc de la troisième ligne. Initialement hors-groupe, le Rochelais Paul Boudehent intégrera quant à lui la feuille de match en prenant place sur le banc des finisseurs.

Intérrogé à ce sujet dès la première question de l'annonce de la composition d'équipe, ce mardi midi à Aix-en-Provence, le sélectionneur Fabien Galthié s'est d'abord étonné que l'information ait été diffusée avant son officialisation. "Je vois que vous êtes bien informés, félicitations ! Je n'ai pas grand-chose à dire de plus" a-t-il d'abord lâché à son auditoire composé de journalistes. Avant d'en dire un peu plus. "Grégory a ressenti une gène au genou, il a été ménagé. On a pris la décision avec Greg de faire en sorte qu'il soit adapté et d'attendre qu'il soit à 100% pour jouer avec le XV de France."