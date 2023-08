Le troisième ligne Paul Boudehent fait partie des petites surprises de dernière minute de la liste des 33 bleus sélectionnés pour la Coupe du monde 2023. S’il se dit fier, le Rochelais confie retenir sa joie par respect pour les joueurs laissés sur le côté.

Quel effet vous a fait cette convocation dans la liste des 33 heureux qui disputeront la Coupe du monde avec le XV de France ?

J’étais super content déjà. Je dirai même honoré parce que je connais tous les efforts qu’il faut faire et la qualité des joueurs qui n’ont pas eu la chance d’être dans les 33. Je réalise qu’on me donne ma chance et que c’est énorme.

Pour vous, c’est une bonne nouvelle, mais pour certains de vos coéquipiers non-retenus, cela a dû être terrible. Avez-vous retenu votre joie à ce moment-là ?

Oui bien sûr, par respect on retient sa joie. Je me mets à leur place et ça doit être une situation qui n’est vraiment pas évidente. En plus de cela, ce sont vraiment des amis qui ne poursuivront pas avec nous. C’est vrai que ces quelques jours sont un peu particuliers. Il y a de la joie mais aussi de la mélancolie (rires). C’est compliqué.

Vous disiez il y a quelques mois que vous pensiez passer un petit peu à côté de votre saison. Vous pouvez revenir sur cette prise de conscience que vous avez eu pour arriver à ce niveau-là ?

Je pense que dans toutes les carrières de tous les joueurs, il y a des hauts et des bas. La chance que j’ai eu, c’est d’avoir joué avec La Rochelle. Nous avons fait une super saison, où nous avons joué des phases finales. En tant que joueur, c’est beaucoup plus simple de montrer ce que nous pouvons faire. C’est d’autant plus motivant quand nous jouons des matchs à enjeux dans des supers stades. Je pense que ça m’a bien aidé de jouer avec La Rochelle.

Avez-vous un stade dans lequel vous rêvez d’évoluer dans ce mondial justement ?

Franchement je ne suis pas chiant, tous les stades me vont.

Il y a beaucoup de Rochelais qui font partie du groupe du XV de France. Est-ce qu’il y a une rivalité saine avec les joueurs du Stade toulousain ?

Non pas du tout. C’est vrai que les gens nous posent souvent la question. C’est un peu une phrase bateau mais nous avons tous le même maillot, il n’y a pas de rivalité. Des fois il y a des petites blagues mais ce n’est pas méchant.