Lors de l'émission "viàMidol" de ce lundi, Maxime Médard, vice-champion du monde en 2011, a évoqué la convalescence de Julien Marchand et la situation des joueurs remplaçants qui ont joué face à l'Uruguay.

Jeudi, les Bleus joueront leur troisième match dans ce Mondial face à la Namibie. Une rencontre qui devrait marquer le retour à la compétition de Cyril Baille et de Jonathan Danty. Lors de l'émission TV "viàMidol" la quotidienne, Maxime Médard s'est félicité de la récupération rapide des Toulousains Cyril Baille (blessé au mollet) et Anthony Jelonch (remis d'une rupture du ligament croisé) : "Ils ont une faculté de récupération assez incroyable." A la question, Julien Marchand va-t-il disputer les phases finales, le vice-champion du monde 2011 est plutôt serein : "Bien sûr, répondait-il tout sourire. Je l'espère pour lui en tout cas."

"S'il arrivent au bout, cela sera aussi grâce aux joueurs qui jouent moins"

Face à la Namibie, nation la plus faible de la poule sur le papier, Fabien Galthié va titulariser les joueurs "premium" à la place des habituels remplaçants qui ont déçu face à l'Uruguay. Comment gérer la frustration ? "Il y a un terme depuis plusieurs mois qui est : tous unis pour un rêve. Ils sont tous conscients de leur niveau et de leur position dans la hiérarchie. S'il arrivent au bout, cela sera aussi grâce aux joueurs qui jouent moins. C'est eux qui les font s'entraîner, progresser. Le but c'est d'être champion du monde. Il faut l'accepter, certains vont peut-être avoir un peu plus de mal."