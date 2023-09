Pour tout savoir sur Anthony Jelonch

Découvrez Anthony Jelonch, le troisième ligne du XV de France et du Stade toulousain. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil

Age : 27 ans

Taille et poids : 1.95m - 106 kg

Poste : Troisième ligne

Sélections : 25 sélections

Club : Stade toulousain

Palmarès : Tournoi des 6 Nations 2022 (grand chelem), Top 14 2018 (Castres Olympique), Top 14 2023 (Stade toulousain)

Son parcours

Anthony Jelonch a été formé à l'Union athlétique vicoise, avant de rejoindre le FC Auch en 2012. Après deux saisons dans le club gersois, il rejoint le Castres Olympique à l'âge de 18 ans. Il fait ses premiers pas en Top 14 lors de la saison 2016/17 lors d'un déplacement face au Stade français. À seulement 21 ans, il est un cadre de l'équipe castraise championne de France en 2018. Dès sa deuxième saison en professionnelle, Anthony Jelonch est appelé en équipe de France, pour défier la Nouvelle-Zélande. Depuis 2021, il évolue au Stade toulousain, avec qui il a été sacré champion de France en juin dernier.

Ses points forts

Le troisième ligne a une activité débordante. Évoluant le plus souvent avec le numéro 6 dans le dos, il plaque à tour de bras et marque ses adversaires au fer rouge avec sa puissance. Capable de porter le ballon, il est archétype du troisième ligne aile moderne. Un autre point fort que le joueur de 27 ans a su mettre en lumière cette année est son mental. Peu nombreux sont les joueurs capables de se relever d'une telle blessure avant une Coupe du monde. Lui a su en faire une force et arrive plus déterminé que jamais avant le Mondial.

Lui et la Coupe du monde 2023

Anthony Jelonch est un miraculé. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face à l'Ecosse lors du dernier Tournoi des 6 Nations, sa saison 2022/23 s'arrête net. Alors qu'on l'annonce trop court pour revenir pour la Coupe du monde, le Gersois va entamer une course de la montre démentielle. Un peu moins de six mois plus tard, l'ancien Castrais refoule les pelouses à l'entraînement et est appelé par Fabien Galthié. Avec une telle résilience et une telle détermination, ses premiers pas sur le terrain sont attendus avec impatience. Ils devraient avoir lieu en fin de phases de poules, face à la Namibie ou l'Italie.