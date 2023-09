Jeudi soir, face à la Namibie, le XV de France retrouvera le stade Vélodrome de Marseille. Une enceinte particulière aux yeux des Bleus, une arène où Thomas Ramos et Fabien Galthié n’ont pour l’instant que des souvenirs très puissants…

L’atmosphère au Stade de France, lors du match d’ouverture du Mondial, fut évidemment électrique. Celle du stade Pierre Mauroy, une semaine plus tard à Lille, fut également brûlante. Mais à tout dire, on s’attend jeudi soir au Vélodrome de Marseille à quelque chose de dément. À ce titre, l’arbitre le plus capé du rugby international, l’Anglais Wayne Barnes, nous confiait d’ailleurs récemment qu’il avait parfois dû hurler pour parler aux capitaines, lorsqu’il dirigea le France / Afrique du Sud de novembre 2022. « Je n’avais jamais connu une telle folie, disait donc Barnes. Et j’ai beau être expérimenté, ce peut être très intimidant pour un arbitre… »

Jeudi soir, les 67 000 spectateurs de l’enceinte s’apprêtent donc à donner ce France – Namibie le caractère exceptionnel qu’il n’aurait peut-être pas eu, en d’autres circonstances. Thomas Ramos, l’arrière du XV de France, concède : « Le Vélodrome, j’y ai joué deux fois : une première fois avec le Stade toulousain et l’autre en équipe de France, il y a un an. […] C’est assez fermé, comme configuration ; parfois, on ne s’entend pas à deux mètres tellement il y a du bruit. […] Contrairement au Stade de France, il n’y a pas de piste d’athlétisme (entre les tribunes et la pelouse, N.D.L.R.) et on s’y sent donc au plus près des spectateurs ».

Galthié : "En 2000, on s’était changé dans le bus..."

Mais au sujet de l’enceinte habituellement occupée par l’Olympique de Marseille, c’est néanmoins le sélectionneur national Fabien Galthié qui dispose de la plus belle anecdote : « J'adore ce stade ! Je suis fan. Je n'y ai que des bons souvenirs... En 2000, face aux All Blacks, c'était la première fois qu'on jouait au Vélodrome. Et là, on se perd ! Le chauffeur du bus ne trouve pas le stade... On est arrivé 30 minutes avant le coup d'envoi, on s'est changé dans le bus et on est rentré dans le vestiaire juste avant le coup d'envoi. Alors, on a fait un échauffement juste en courant tout doucement autour du terrain. Et là, on a senti la ferveur de ce public… On était chaud... Au bout d'un quart d'heure, on menait 17-0... » Bonnard !