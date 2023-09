Si le staff tricolore a déploré lundi le forfait de Gregory Alldritt, le manager Raphaël Ibanez a donné des nouvelles rassurantes du numéro 8 des Bleus.

Attendu à l'origine comme titulaire au sein de l'équipe "premium" à son traditionnel poste de numéro 8, Gregory Alldritt a été contraint au forfait mardi matin, remplacé poste pour poste par Anthony Jelonch.

Des nouvelles rassurantes

Un forfait de précaution que le manager Raphaël Ibanez a été invité à commenter lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, donnant des nouvelles très rassurantes. "On n'a pas d'inquiétude au sujet de Greg, pointait Ibanez. Son genou a été impacté et a un peu gonflé lundi, mais il n'y a rien d'alarmant. Il a rejoint ce matin (mercredi, NDLR) le groupe des joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match pour une séance physique très, très intense. Son travail s'est d'ailleurs poursuivi cet après-midi. Il va bien récupérer ce soir, comme ses coéquipiers, mais la bonne nouvelle pour nous est qu'il a pu être dans l'intensité demandée. On va dire qu'il a eu un entraînement adapté "plus plus".

De très bon augure donc dans la perspective du dernier match de poule contre l'Italie, en vue duquel Alldritt aura largement le temps de bien récupérer pour postuler.