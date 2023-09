Les Fidji signent le premier exploit de cette Coupe du monde en triomphant face à l'Australie, 22-15. Titulaire au centre, Josua Tuisova a été précieux tant en attaque qu'en défense, livrant un match énorme. Tout le contraire de l'ouvreur de l'Australie Carter Gordon, encore une fois auteur d'une performance peu aboutie...

Les tops

Josua Tuisova

Tuisova a fait du Tuisova face aux Australiens ! Sur le banc contre le pays de Galles, le futur joueur du Racing 92 a été aligné au centre avec Waisea Nayacalevu, décalant Semi Radradra sur l'aile. Et il a fait des dégâts. Très régulièrement sollicité, il a constamment mis son équipe dans l'avancée. S'il a toujours concentré plusieurs défenseurs, cela ne l'a guère gêné. Il a aussi été opportuniste, récupérant un ballon qui trainait pour aller inscrire l'essai des siens. A l'heure de jeu, il a gratté deux ballons très, très chauds dans ses 22 mètres. A son débours, une sautée en touche anihilant un surnombre, en deuxième mi-temps. Un essai aurait, sûrement, condamné les Australiens... Mais Tuisova est en très grande forme, battant cinq défenseurs et parcourant 61 mètres avec le ballon dans les mains. L'homme du match !

Simione Kuruvoli

Des Fidjiens qui gagnent avec un seul essai au compteur, c'était impensenble, avant qu'ils ne trouvent, enfin, un buteur fiable ! Si Simione Kuruvoli avait été titulaire contre les Gallois, les Fidjiens auraient-ils pu s'imposer ? Peut-être, car il n'a pas tremblé face aux perches, au contraire de l'ouvreur Titi Tela face au XV du Poireau. Il a inscrit les douze points de son équipe dans le premier acte. Il a réussi la transformation de l'essai de Josua Tuisova, pourtant en coin, pour signer un 100% au pied. Dans le jeu, son jeu au pied a aussi été juste, à l'image de celui amenant l'essai fidjien. Sorti blessé, sous les applaudissements de Geoffroy-Guichard, espérons pour les Fidjiens qu'il se remettra vite s'ils veulent rallier les quarts de finale !

A lire aussi : Vidéo. Coupe du monde de rugby 2023 - "Si les Fidji ne sont pas arbitrés comme une petite équipe…"

Mark Nawaqanitawase

Il n'a pas été facile de ressortir un top de cette équipe des Wallabies très, très décevante. Le seul essai de l'Australie vient d'une inspiration de son numéro 14, d'origine... fidjienne ! Il a vité joué un 50-22 avec Jordan Petaia, qui lui a rendu la balle pour que l'ailier aille applatir dans l'en-but adverse. Voilà une des rares éclairs dans une performance australienne plutôt insipide. Comme à son habitude, le joueur des Waratahs a été à l'aise sous les ballons hauts.

Les flops

Carter Gordon

L'ouvreur des Wallabies a coupé son mulet depuis son match de préparation face à la France. Mais ses performances ne s'améliorent pas... Très critiqué dans sa patrie, l'ouvreur est maintenu titulaire coûte que coûte par Eddie Jones, ce qui vaut au sélectionneur des Wallabies des échanges houleux avec les journalistes australiens. En première mi-temps, il a envoyé un coup de pied par forcément bien senti en ballon mort, a commis un en-avant grossier sur une relance pourtant judicieuse et a trouvé une toute petite touche, ne dégageant pas son camp, alors que les Fidjiens étaient sur un temps fort.

Comme si cela ne suffisait pas, sur l'essai de Josua Tuisova, il est fautif. Il a sauté loin du ballon, perturbant ses partenaires et permettant au centre de se saisir du ballon et d'aller marquer. Remplacé dès la 51e, il a peut-être perdu son totem d'immunité...

Richie Arnold

Prévu comme remplaçant, le deuxième ligne de Toulouse a été titularisé à la dernière minute, après le forfait de Will Skelton, touché à une jambe. Et il ne s'est pas mis en valeur... Sur le premier essai, il a semblé jouer le ballon au sol et aurait pu (dû ?) être pénalisé. Mais bon, pas vu pas pris. En revanche, son plaquage sans ballon a été vu et a coûté trois points aux siens. Avec six plaquages et trois manqués, il n'a pas brillé en défense...

Titi Tela

La succession de Caleb Muntz, blessé au genou et forfait, est dure à assurer pour sa doublure en sélection comme en club, aux Fijian Drua. Peu en vue dans le jeu, Titi Tela a parfois peiné à dicter le tempo des siens. Ce qui peut parfois être préjudiciables aux Flying Fijians, qui, on le sait, n'ont pas d'égal pour se lancer dans un jeu imprévisible et aléatoire ! En comparaison, Caleb Muntz avait su gérer les temps forts et les temps faibles de sa sélection lors de la victoire déjà historique, en Angleterre lors du match de préparation. Il n'a pas non plus aidé ses demis de mêlée dans le jeu au pied dans le jeu courant.