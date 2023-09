Dos au mur, les Fidjiens ont passé une semaine dans la crispation la plus totale avant l’affrontement décisif face à l’Australie.

L’expression n’est pas de nous mais de Steve Hansen. L’ancien sélectionneur des All Blacks, double champion du monde s’il vous plaît, nous confiait récemment dans les colonnes de Rugbyrama.fr son dégoût quant au traitement subi par les Fidji lors de leur match face au pays de Galles dimanche dernier, perdu 32 à 26. "Je suis si triste pour les Fidji… Ils auraient dû gagner face au pays de Galles et on leur a pourtant volé ce match, assénait le Néo-Zélandais. Les infractions répétées des Gallois dans leurs propres 22 mètres auraient dû conduire l’arbitre à dégainer plus de cartons." Alors, certes, il faut reconnaît que M. Carley n’a pas été tendre avec les Îliens, leur refusant deux essais dans le match et leur adressant hâtivement un carton jaune en deuxième période après s’être montré clément avec les Gallois. Mais ce duel, les Fidji ne le perdent pas à cause de l’officiel. Entre maladresses et mauvais choix tactiques, les hommes de Simon Raiwalui ont laissé échapper tous seuls une rencontre qu’ils avaient largement la possibilité de gagner (voir page 17). Au final, le résultat était le même : avec cette défaite assommante face à un concurrent au quart de finale, les hommes du Pacifique ont pris un énorme coup sur la tête et au classement.

Une crispation palpable

Les deux points de bonus glanés sonnent comme un maigre lot de consolation, au milieu de la déception immense que fut l’échec fidjien sur la pelouse de Bordeaux. "C’est très précieux", affirme tout de même Simon Raiwalui, désireux de positiver. Malheureusement, l’équation est désormais bien simple : avec le succès logique d’Australiens qui se sont rassurés face à la Géorgie, les Flying Fijians sont déjà dos au mur et devront absolument prendre des points face aux Wallabies. "Nous allons jouer une des meilleures équipes au monde, sait le sélectionneur. Mais les Fidji peuvent rivaliser face aux meilleures équipes du monde. Nous devons gagner ce match contre l’Australie, c’est l’objectif."

Vraiment, mais alors, vraiment pas drôle la ligne arrière... \ud83d\ude05https://t.co/xlx3ln8ZoR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 15, 2023

Confiant, Simon Raiwalui ? Seulement en apparence ! Depuis lundi (le lendemain de la défaite face au pays de Galles), les Fidjiens multiplient les gestes de crispations avant un match qu’ils savent décisif pour la suite de leur compétition. L’entraînement de mardi était, par exemple, censé être ouvert au public mais il a finalement été annulé et seuls les médias eurent le droit de visionner une partie de l’entraînement, sous les regards noirs de certains membres du staff. Visionner, c’est d’ailleurs un grand mot puisque durant quinze minutes, et pas une seconde de plus, les journalistes eurent l’immense privilège de voir le groupe jouer avec des balles de tennis sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue de Lormont.

À Lormont, la Déception

Une fois les caméras et les yeux indiscrets partis, les Fidjiens ont alors commencé à s’entraîner réellement, répétant leurs combinaisons et leur plan de jeu. À Lormont, riverains ou membres de l’équipe n’hésitent pas à témoigner leur déception face à la disponibilité de leurs hôtes, se plaignant de ne jamais les voir sortir de leur hôtel ou de leur centre d’entraînement. Seule la baignade "récupératrice" de lundi à Bordeaux-Lac (voir page 22) a fait office de sortie cette semaine. Il se murmure même que le planning fidjien est constamment remodelé, avec pour excuse la pression du match de ce week-end. La crispation et même l’énervement de Simon Raiwalui à propos de certaines questions en conférence de presse, notamment sur la question du jeu au pied, peut aussi être soulignée.

Sous pression, les Fidji s’apprêtent à jouer le match le plus important de leur Mondial ce dimanche. Une défaite les éliminerait quasiment de la compétition mais si cela arrive, ils ne pourront pas avoir l’excuse d’avoir eu une mauvaise semaine de préparation…