La victoire des Fidji contre l'Australie, nation majeure, rappelle forcément des souvenirs d'exploits que seule la Coupe du monde peut nous offrir. Petit tour d'horizon de ces plus grandes surprises dans le cadre de la compétition reine.

Les Fidji contre vents et marées : Fidji 28-9 Argentine en 1987

Le contexte les concernant est on ne peut plus lourd. Un coup d'État militaire intervient dans l'archipel une semaine à peine le coup d'envoi de la première Coupe du monde de rugby. Leur participation est compromise, remise en doute, mais les Fidjiens font le déplacement jusqu'en Nouvelle-Zélande. Leur marathon de trois matchs en sept jours commence par le bon bout : victoire contre l'Argentine 28 à 9. Ceux que personne n'attendait finissent par se qualifier grâce à leur différence de points, et en dépit de deux défaites contre les hôtes et l'Italie.

"Le miracle de Brighton" : Afrique du Sud 32-34 Japon en 2015

Coup de tonnerre en ce début de Mondial anglais ! Les Springboks se font surprendre d'entrée de jeu par les Brave Blossoms, pour ce premier match de la poule B. Les Nippons ont montré une résilience à toute épreuve, revenant systématiquement au score.

Ayumu Goromaru, passé par Toulon, lors de la victoire japonaise contre l'Afrique du Sud Spi / Icon Sport

Le final retentissant verra Karne Hesketh aplatir en coin à la 80e. L'euphorie sera longue pour les Nippons.

La déconvenue des futurs finalistes : France 14-19 Tonga en 2011

Ils étaient pourtant prévenus, les partenaires de Thierry Dusautoir. Leurs adversaires des îles volcaniques du Tonga commençaient à pointer le bout de leur nez dans les championnats européens, et leur sélection montait logiquement en gammes. Mais le XV de France tombait malgré tout dans le piège tongien, dont la recette était de ralentir toutes les sorties, et de frapper fort sur les impacts. Les hommes de Marc Lièvremont sortiront miraculeusement de cette poule grâce aux bonus offensifs, mais avec deux défaites. Encore à ce jour, c'est la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire de la Coupe du monde.

Les Canadiens au bout du suspense : Tonga 20-25 Canada en 2011

Cette poule A était décidément celle de toutes les surprises. Derrière les tout-puissants All Blacks, qui seront sacrés chez eux un mois plus tard, la bataille faisait rage entre les prétendants à la deuxième place qualificative. Avant de poser des problèmes au XV de France, le Canada se fait remarquer en battant le Tonga, présenté pourtant comme une nation montant en puissance, sublimée par des individualités évoluant dans les grands championnats. C'est la première victoire canadienne dans un Mondial depuis huit ans.

Les Nippons renversent le leader mondial : Japon 19-12 Irlande en 2019

Portés par leur public, les Japonais ont renversé des montagnes. L'Écosse, forcément, en clôture de cette poule A, mais surtout la première nation mondiale à Shizuoka. Le Japon, malgré un bon début de match irlandais, marqué par des essais de Ringrose et Kearney, ne panique pas et joue son coup petit à petit, pour passer devant au score à l'heure de jeu grâce à Fukuoka. Le reste ne sera que gestion et destruction de la machine pourtant (déjà) bien huilée du XV du Trèfle.

Les Japonais laissent éclater leur joie après leur exploit contre l'Irlande PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Première qualification pour un pays asiatique en quart de finale, première sélection du tiers 2 à dominer sa poule et remporter tous ses matchs, première à battre deux pays du tiers 1 dans la même compétition...

La vague bleue : Nouvelle-Zélande 31-43 France en 1999

Au-delà de l'exploit que constitue une victoire contre les All Blacks, qui plus est contre la génération de Jonah Lomu (celui-là inscrivit un doublé ce soir-là), promise au titre, les Bleus sont entrés ce 31 octobre 1999 dans l'histoire du sport français de façon globale. Menés de quatorze points peu après la pause, les Bleus entraînés par le tandem Pierre Villepreux-Jean-Claude Skrela réalisent un deuxième acte sensationnel, inscrivant un 33-0. Au cœur de cette performance hors du commun, un Christophe Lamaison des grands soirs, qui inscrit un "full house" (28 points), et offre au pied une passe pour un essai du parking que marque Philippe Bernat-Salles. Après ça, Twickenham n'aura plus jamais la même saveur, pour le XV de France.

La nuit magique de Cardiff : Nouvelle-Zélande 18-20 France en 2007

C'est là que les Bleus ont endossé le costume de "bête noire des Blacks". Battus par les Pumas en guise d'ouverture (12-17), ils doivent disputer le quart de finale à Cardiff, alors que la compétition se déroule en grande majorité dans l'hexagone. Animés par une volonté rare, les partenaires de Thierry Dusautoir et Yannick Jauzion, tous deux marqueurs, secoueront les Néo-Zélandais de McCaw, Carter et Rokocoko. La défaite le tour suivant contre l'Angleterre n'atténuera pas la portée de cet exploit.

Yannick Jauzion, centre marqueur d'essai face aux All Blacks de Dan Carter, lors de l'édition 2007 Sbi / Icon Sport

La révélation samoane face au déclin gallois : Samoa 16-13 Galles en 1991

Ce fut en quelque sorte le marqueur du déclin gallois. Ce qui a révélé la baisse de forme du Poireau dans les années qui ont suivi. Le pays de Galles se retrouvait, un peu à la façon des adversaires des Fidjiens quatre ans plus tôt, face à l'inconnue d'une nation du Pacifique. Contrairement à leurs voisins fidjiens et tonguiens, les Manu Samoa n'avaient pas été invités au premier Mondial. Cette édition de 1991 était donc l'occasion pour eux de se révéler à la face du monde. Et la copie rendue eut de quoi faire rougir les nations déjà installées. "Dès que le coup d’envoi fut donné, les hommes du Pacifique furent fidèles à leur réputation de gros plaqueurs, expliquait Ieuan Evans, capitaine gallois âgé de 27 ans à l'époque. À chaque fois que nos demis Robert Jones et Mark Ring essayaient de lancer du jeu, ils subissaient immédiatement la pression des Samoans."

L'un des pires souvenirs irlandais : Argentine 28-24 Irlande en 1999

À chaque Coupe du monde, et ce malgré la position de leader de l'Irlande au classement World Rugby, on rappelle bien souvent que le XV du Trèfle n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale. Mais dans l'histoire du rugby irlandais, l'un des souvenirs les plus douloureux est l'élimination en barrages du Mondial 1999.

La déception des Irlandais après le barrage perdu contre l'Argentine Sportsfile / Icon Sport

Parce que ce match situé entre la phase de poules et la vraie phase finale est considéré par la presse locale comme un "no man's land". Parce que ce Mondial était celui de l'émancipation progressive de l'Irlande, qui coorganisait l'événement. Et parce qu'à y ressentir l'atmosphère suite à cette défaite à Lens, on comprenait que le camp irlandais était dévasté.

Côté Pumas, ce succès sera les fondations d'une nouvelle ère pleine de succès, marquée par la troisième place huit ans plus tard en France.