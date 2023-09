Waisea, Tuisova, Radradra, Wainiqolo : les Fidji alignent les 4 fantastiques contre l'Australie

Ce dimanche, les Fidji affrontent les Wallabies à 17h45 pour leur deuxième match de la Coupe du monde. Pour ce choc, le sélectionneur fidjien Simon Raiwalui a décidé d'aligner ses quatre fantastiques de la ligne arrière : Waisea Nayacalevu, Josua Tuisova, Semi Radradra, Jiuta Wainiqolo.

Si l'on se fit uniquement à la feuille de match, et plus précisément le quatuor 11-12-13-14, on devrait vraiment se régaler sur la pelouse de Geoffroy-Guichard ce dimanche après-midi. Les Fidji, défaits avec les honneurs contre de valeureux Gallois (32-26), voudront se racheter et faire à nouveau bonne impression contre le favori de la poule C.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Will Skelton, le capitaine australien, incertain pour affronter les Fidji

Pour cela, le sélectionneur du Pacifique Simon Raiwalui a sorti la grosse Bertha. Tuisova et Waisea seront associés au centre du terrain alors que Radradra et Wainiqolo occuperont les couloirs. Une ligne de trois-quart exceptionnelle qui devrait faire des dégâts dans la défense des Wallabies.

Levani Botia de retour dans le XV de départ

Mais pour cela, les Fidji devront compter sur un paquet d'avants qu'ils renforcent en vue du match de dimanche. Auteur d'une bonne rentrée face au pays de Galles, Levani Botia débute cette fois-ci la rencontre, accompagné d'un autre joueur de Top 14 en troisième ligne, le Palois Lekima Tagitagivalu. Évoluant lui aussi dans le championnat de France à Bayonne, Luke Tagi garde sa place en première ligne, à droite de la mêlée fidjienne.

La composition des Fidji: 15. Droasese, 14. Wainiqolo, 13. Nayacalevu (cap), 12. Tuisova, 11. Radradra; 10. Tela, 9. Kuruvoli; 7. Botia, 8. Mata, 6. Tagitagivalu; 5. Ahiwaru, 4. Nasilasila ; 3. Tagi, 2. Matavesi, 1. Mawi.

Remplaçants : 16. Ikanivere, 17. Ravai, 18. Doge, 19. Mayanavanua, 20. Tuisue, 21. Lomani, 22. Botitu, 23. Habosi.