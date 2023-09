Alors que Semi Radradra avait la balle du match au bout des mains, le centre fidjien a commis un en-avant sur l’aile gauche, après la sirène, et n’a pas permis à son équipe de renverser la rencontre face au Pays de Galles. Alors forcément, en conférence de presse, le sélectionneur fidjien, Simon Raiwalui, a regretté le manqué de réalisme de son équipe.

Simon, sur quoi devez-vous progresser ?

Je pense que nous avons manqué deux essais qui auraient pu être marqués plus rapidement. Nous avons eu des opportunités pour revenir au score, à la fin, mais nous n’avons pas su les concrétiser. Les Gallois ont su résister grâce à une forte défense, ça a

fait la différence.

Que pouvez-vous nous dire sur la discipline galloise et les cartons jaunes ?

Sur l’ensemble du match, il faudra revoir tout ça. Il y aurait pu avoir plus de cartons jaunes et des pénalités. Après, si on passe au-delà de ça, en tant qu’entraîneur, ce que je cherche, c’est de la consistance dans le jeu. Il y a deux ou trois occasions qu’on aurait dû concrétiser.

Qu’avez-vous dit à Semi Radradra, à la fin du match ?

Ce n’est pas la faute d’un joueur. Sur l’ensemble des joueurs, nous devons améliorer notre finition. Nous devons maintenant nous concentrer sur le prochain match, la semaine prochaine, face à l'Australie.

Quelques stats de la rencontre. Pays de Galles à gauche, Fidji à droite.#RWC2023 #WALvFIJ pic.twitter.com/xIbxPf3J16 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 10, 2023

Qu’avez-vous pensé de votre troisième ligne ?

Il y a eu beaucoup d’efforts, notre troisième ligne a fait du gros travail. Je pense qu’il y a des moments décisifs qui auraient pu nous permettre de concrétiser certaines actions. Nous sommes passés à côté à la fin, sur la dernière seconde, mais les garçons ont fait du gros travail. Je les félicite. Ils ont fait un excellent match. Nous sommes heureux, malgré tout, même s’il y a encore beaucoup de travail devant nous.

On imagine, cependant, que c’est difficile de ne pas sortir vainqueur de ce match…

Oui, nous avons perdu le match, mais nous devons vraiment nous concentrer sur l’objectif suivant, le week-end prochain. Nous allons jouer face à une des meilleures équipes au monde. L'Australie a montré qu’elle était capable de revenir au niveau. Face à elle, nous voudrons être plus agressifs, avec plus de consistance et un autre niveau. Je pense que nous avons la possibilité de faire face aux meilleures équipes mondiales.

Ce soir, vous prenez deux points (un bonus offensif et défensif) et, en ce sens, vous êtes toujours en vie…

Oui, c’est important d’avoir ces deux points, ça fait partie du tournoi. Ça nous donne l’occasion de respirer encore et de bien se projeter pour la semaine prochaine, en envisageant une possible victoire. Désormais, on va se concentrer sur la récupération.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Semi Radradra, l’icône a failli

Qu’avez-vous pensé de votre banc ?

Les remplaçants ont été très bons. Nous avions un banc très pertinent et efficace. Je pense que ce sont des joueurs de qualité. Ils ont tous montré ce dont ils étaient capables. Ils ont été vraiment bons. Il faudra revoir pas mal de séquences vidéos. Jusqu’à la fin du match, j’ai constaté leur forme. Ils ont apporté un sang neuf aux camarades sur le terrain.

Que pouvez-vous nous dire sur le comportement global de vos joueurs ?

Ils sont tous là car ils l’ont mérité, ils ont travaillé dur pour ça. Je suis fier d’eux, fier de notre staff. C’est un groupe très serré, uni, qui fait un travail remarquable. Ils n’ont pas baissé de niveau, ils viennent de championnats où ils jouent à haut niveau et ils sont à la hauteur.

Où se situe votre marge de progression, à la fois technique et physique ?

Quand on essaye de jouer de façon constante, on peut travailler sur les combinaisons ou développer de nouvelles stratégies. On veut toujours améliorer notre jeu. World Rugby fait un travail remarquable sur le développement du jeu. Nous avons pu jouer face à des nations développées et si vous arrivez à bien vous préparer face à des équipes de ce niveau, c’est positif pour le développement des Fidji.