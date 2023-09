Steve Hansen, double champion du monde à la tête des All Blacks (2011 et 2015), reste avec un ratio de 87 % de victoires en tant que sélectionneur, le coach le plus "successfull" de l’ère moderne. Il revient, pour nous, sur ce début de Coupe du monde, se dit "triste" pour ces Fidji qu’on a "volés", apprécie la montée en puissance de Matthieu Jalibert et revient sur la polémique dont il a récemment été l’objet, à l’autre bout de la planète...

Avez-vous regardé le match d’ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande ? Et qu’en avez-vous pensé ?

J’étais au Stade de France, oui. L’ambiance était… dingue, folle ! J’avais même rarement entendu autant de bruit dans un stade. […] Sur le terrain, les Français ont fait un match sérieux. Contrairement aux All Blacks, ils ont été réalistes, ont converti en points toutes les opportunités qui se présentaient à eux. Les Bleus ont clairement ouvert la porte vers les quarts de finale.

Qui furent, ce jour-là à Saint-Denis, les joueurs clés du XV de France ?

Malgré l’énorme pression à laquelle les All Blacks ont soumis Antoine Dupont, celui-ci s’en est très bien sorti. Son jeu au pied est très précieux au XV de France, à qui il permet systématiquement d’inverser la pression sur des temps faibles. J’ai aussi trouvé que Matthieu Jalibert avait vraiment pris la dimension du poste, après la blessure de Romain Ntamack : bon animateur, jeu au pied intelligent…

Ne pensez-vous pas que le paquet d’avants néo-zélandais était un peu tendre, vendredi soir ?

Méfiez-vous de ce genre de jugement définitif après un premier round du Mondial… La route est longue… Et nombre de ces All Blacks n’avaient pas joué ensemble depuis des semaines. Ils vont monter en puissance, au fur et à mesure du tournoi.

Vous étiez le coach des All Blacks lors de la Coupe du monde 2019 au Japon. À vos yeux, le projet de jeu du XV de France a-t-il changé, ces quatre dernières années ?

Énormément, oui. (il marque une pause) Mais les Français ne jouent pas beaucoup au rugby… Ces derniers temps, les équipes touchant d’ailleurs le moins de ballons gagnent les matchs. Le temps de jeu effectif du dernier France / Nouvelle-Zélande a aussi été très faible. C’est un cycle, je suppose…

Qu’avez-vous pensé de ce début de Coupe du monde en général ?

Ma plus grosse préoccupation concerne l’influence des arbitres sur les matchs. Ils jouent une part trop prépondérante dans le déroulement et l’issue de ceux-ci…

Que voulez-vous dire ?

Je suis si triste pour les Fidji… Ils auraient dû gagner face au pays de Galles et on leur a pourtant volé ce match. Les infractions répétées des Gallois dans leurs propres 22 mètres auraient dû conduire l’arbitre (N.D.R.L M. Carley) à dégainer plus de cartons.

Cette Coupe du monde sera-t-elle spectaculaire ?

On a vu depuis le coup d’envoi de la compétition qu’il y aurait en tout cas beaucoup de coups de pied… J’ai l’impression que les joueurs ne veulent pas jouer parce qu’ils craignent les décisions (arbitrales) qui seront prises sur le ruck suivant. Ils n’évoluent pas en confiance. Mais le niveau de jeu va s’élever, ces prochaines semaines. On devrait finalement voir une belle Coupe du monde, comme cela l’a toujours été.

Est-il réellement possible de combattre la puissance des Springboks ?

Bien sûr… Les All Blacks les ont battus cet été à l’Eden Park (35-20). Le tournoi reste à mon sens très ouvert : la France, l’Irlande, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande peuvent tous les quatre remporter la Coupe du monde.

Quel est votre job avec l’équipe d’Australie ?

Attendez, attendez…. Je n’ai pas de « job » avec l’équipe d’Australie ; les gens et les médias ont mal compris ! J’ai passé trois jours avec les Wallabies à la demande d’un vieil ami (Eddie Jones) à qui j’ai ensuite donné mon sentiment sur l’équipe. Et je fais la même chose aujourd’hui avec les All Blacks ; depuis quelques jours, je suis en effet à Lyon, avec eux.

Les gens, en Nouvelle-Zélande, ont néanmoins été sous le choc quand ils ont entendu que vous aideriez l’Australie pendant la Coupe du monde…

Vous savez, le rugby est un monde merveilleux, où se créent des amitiés très fortes entre les coachs. Nous, techniciens, avons tous la responsabilité de nous donner un coup de main le moment voulu, de partager nos connaissances. Quand Eddie (Jones) m’a demandé de venir travailler avec lui sur du long terme, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Mais quand il m’a proposé une mission de très courte durée, juste pour qu’il puisse bénéficier d’un feedback, j’ai évidemment dit oui. J’en ai d’ailleurs aussitôt averti Ian Foster (le sélectionneur des All Blacks), qui m’a répondu qu’il n’y voyait aucun inconvénient.

Vous n’êtes plus sélectionneur depuis quatre ans. Cela vous manque-t-il ?

L‘ambiance des soirs de grand match me manque, oui… Mais toute la politique qui accompagne le rugby international ne me manque pas vraiment, elle… Aujourd’hui, je suis directeur de rugby au Toyota Verblitz (Japon) et j’en suis très heureux .

Dans les années 80, vous avez été joueur au Stade rochelais. Quelle impression cette équipe vous laisse-t-elle, aujourd’hui ?

Ce que fait le Stade rochelais est merveilleux. Je suis très fier de ce qu’ils réalisent. Je ne suis pas revenu à La Rochelle depuis de très longtemps mais j’y passerai l’année prochaine, c’est certain.