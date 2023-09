Dans le sillage d'un George North décisif et inspiré, le pays de Galles a également profité d'une passe au pied improbable de Jac Morgan. À l'inverse, Teti Tela et Vinaya Habosi ont coûté cher à leur équipe.

Les Tops

George North

Le pays de Galles a retrouvé son joyau. Miné par les commotions et les blessures à répétition, le centre gallois a parfaitement lancé sa Coupe du monde face aux Fidji. À l’origine du premier essai d’Adams, grâce à une belle percée de quarante mètres, l’ancien joueur de Northampton a ensuite été à la conclusion d’une belle séquence galloise dans le camp fidjien.

Jac Morgan

Jac Morgan s'est transformé en Stephen Jones le temps d'une action. Le flanker du pays de Galles s'est brillamment illustré avec une passe au pied pour Louis Rees-Zammit. Si le ballon a finalement été échappé par Vinaya Habosi, le jeune ailier a finalement marqué le troisième essai gallois. Mais cette action n'aurait jamais existé sans le panache du capitaine Morgan, qui ajoute une nouvelle corde à son arc.

Waisea Nayacalevu

Le capitaine fidjien a guidé ses hommes. Dès la 13ème minute, Waisea Nayacalevu a fait parler sa puissance et sa vitesse en cassant deux plaquages pour filer en terre promise. Quatre minutes plus tard, le Toulonnais était à l’origine du deuxième essai en adressant une merveille de passe après contact pour Radradra.

Dans le meilleur match du Mondial jusqu'à présent, les Gallois s'imposent face à des Fidjiens qui auront de nombreux regrets (comme beaucoup d'entre nous, on va pas se le cacher...)#RWC2023 #WALvFIJ pic.twitter.com/4D12352crN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 10, 2023

Les Flops

Semi Radradra

Il a fait un match énorme, mais son dernier en-avant a annihilé quatre-vingt minutes d'efforts surhumains. Le futur lyonnais avait une potentielle balle de match à la 81ème minute. Après une longue séquence fidjienne, où chaque joueur a avancé ballon en main, Semi Radradra se retrouva à l'aile devant un énorme boulevard. Mais après une passe vrillée et après rebond, l'ancien joueur de Bristol commis un en-avant terrible. Menés 32-16, les Fidjiens sont revenus à six unités du pays de Galles et auraient pu s'offrir une balle de match sur une ultime transformation.

Vinaya Habosi

L’ailier fidjien a commis deux fautes irréparables. À la 20ème minute, alors que le pays de Galles commençait à sortir la tête de l’eau, Vinaya Habosi a tenté de plaquer Liam Williams sans mettre la main et en se jetant dans les hanches du Gallois. Conséquence directe : faute, pénaltouche et essai de North quelques minutes après ce mauvais geste du Racingman. En deuxième période, Habosi a commis un en-avant amenant l'essai de Rees-Zammit, suite à la passe au pied de Morgan. Une partie à oublier pour le Racingman, à l'origine de deux des trois essais gallois.

Teti Tela

"Une catastrophe". Telle est l’expression utilisée par Simon Raiwalui pour évoquer la grave blessure de Caleb Muntz, l’ouvreur des Fidji, avant le Mondial. Ce dimanche, le sélectionneur des Flying Fijians a dû penser à son buteur, au milieu des tribunes du Matmut Atlantique. Car la titularisation de Teti Tela a sans doute empêché les Fidjiens de tenter des pénalités. Peu influent dans l’animation, l’ouvreur des Fijian Drua a manqué son seul et unique coup de pied, obligeant Frank Lomani à prendre le but. En première période, les Fidji avaient plusieurs tentatives de pénalités mais ont préféré (ou dû ?) aller en touche, sans réussite. À cinq minutes du terme, Tela a manqué la pénaltouche du dernier espoir pour les Fidji.