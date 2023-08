Pour le dernier match de préparation avant le début de la Coupe du monde, Fabien Galthié a décidé d'aligner une équipe très proche de son XV de départ. Antoine Dupont, le capitaine, sera associé à Matthieu Jalibert.

Pour son premier XV de départ depuis l'annonce de la liste des 33, Fabien Galthié a décidé d'aligner une équipe ultra-compétitive pour défier les Wallabies, dimanche, au Stade de France (17h45). Mis à part à gauche de la mêlée avec la titularisation de Jean-Baptiste Gros à la place de Reda Wardi, préservé, les Bleus défieront l'équipe d'Eddie Jones avec une équipe très proche de celle qui devrait débuter face aux All Blacks le 8 septembre pour le match d'ouverture.

Ainsi, Julien Marchand et Uini Atonio accompagneront Gros en première ligne. Le Toulousain Thibaud Flament sera associé à Paul Willemse, tandis qu'en troisième ligne, François Cros, qui veut retrouver du rythme, Charles Ollivon et Grégory Alldritt partiront d'entrée. À noter que le capitaine de La Rochelle enchaînera une troisième titularisation consécutive, tout comme son compère en club Jonathan Danty.

Sébastien Taofifenua, seul joueur hors liste des 33

À la charnière, l'association Dupont - Jalibert qui ne faisait pas de doute, a bien été confirmée par le sélectionneur de l'équipe de France. Une rencontre importante pour les deux afin de trouver des repères, depuis la blessure et le forfait de Romain Ntamack. Leur dernière titularisation ensemble remonte au 14 novembre 2021 et une victoire face à la Géorgie. À l’époque, Galthié avait tenté l'option de faire jouer Jalibert et Ntamack ensemble. Pour en revenir à dimanche, Gabin Villière et Damian Penaud animeront les ailes de la ligne arrière. Danty et Gaël Fickou occuperont le centre du terrain, et Thomas Ramos, dont la polyvalence à l'ouverture a animé les débats, conservera son poste de prédilection avec le numéro 15 dans le dos.

Sur le banc, c'est là que ça bouge. Peato Mauvaka aura le 16, et Dorian Aldegheri prendra la suite de Uini Atonio. Comme nous vous l'annoncions dès lundi dans Midi Olympique, Sébastien Taofifenua sera bien présent sur le banc de touche, à la place de Reda Wardi, le titulaire en l'absence de Cyril Baille. Le pilier gauche du Lou devrait connaître sa troisième cape sous le maillot du XV de France et reste le seul joueur qui ne fait pas partie de la liste des 33 joueurs de Fabien Galthié.

Bielle-Biarrey absent, un banc à 6-2

Toujours sur le banc de touche, Fabien Galthié a choisi l'option du "6-2", qu'il utilise très souvent dans les grands matchs. Ainsi, Cameron Woki et Romain Taofifenua couvriront les postes de la deuxième ligne, tandis que Paul Boudehent offrira au staff sa polyvalence (il a été testé au centre cette semaine). Le grand "Tao" fait lui son retour dans le groupe. Touché à l'ischio-jambier lors de la première semaine à Marcoussis, le puissant deuxième ligne effectuera sa première sortie en Bleu depuis le début de la préparation. Ce banc avec six avants et deux trois-quarts coûte la place dans les 23 à Louis Bielle-Biarrey. Le Bordelais, qui avait participé aux trois premiers matchs, ne connaîtra pas de première sélection au Stade de France. Baptiste Couilloud couvrira le poste de demi de mêlée et Melvyn Jaminet permettra d'avoir une solution à l'arrière et pour buter.

La composition :

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. S. Taofifenua, 18. Aldegheri, 19. Woki, 20. Taofifenua, 21. Boudehent, 22. Couilloud, 23. Jaminet