Le troisième ligne du XV de France devrait démarrer le match contre l'Australie ce dimanche. Après sa blessure en cours de préparation, le Toulousain cherche à retrouver du rythme à un peu plus de deux semaines du début de la Coupe du monde.

Vous vous êtes entraînés sous une chaleur extrême, votre organisme en a pris un coup ?

Ce n’est pas évident ! C’est vrai que nous avons eu une forte chaleur cet après-midi donc forcément c’était compliqué de s’entraîner. Nous sommes en période de préparation encore donc nous avons tout de même fait l’entraînement malgré la chaleur.

Quel protocole est mis en place pour récupérer d’une telle séance ?

Les diététiciens ont fait un gros travail sur l’hydratation, la quantité de sueur qu’on élimine au cours des entraînements. Donc nous avons fait tout un travail pour préparer ces entraînements sous haute chaleur.

Allez, deux ballons, sont pas prêts les Australiens !!! pic.twitter.com/mLxCxEIJ7C — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 23, 2023

La liste des 33 sélectionnés pour la Coupe du monde a été dévoilée lundi. Comment l’avez-vous vécu ?

C’est toujours un moment particulier parce que la joie de certains est masquée par la déception des autres. Le groupe est resté uni et nous avons essayé de faire les choses bien pour que les neuf qui n’ont malheureusement pas la chance de débuter la Coupe du monde se sentent tout de même inclus dans notre groupe. Certes, nous allons passer à 33 ce mercredi soir mais le travail que nous avons fait grâce à eux est vachement important. En plus, nous ne sommes pas à l’abri d’avoir des blessures lors de la Coupe du monde et de devoir rappeler du monde. Nous avons senti les neufs joueurs non-retenus impliqués, même les deux derniers joueurs alors qu’ils savaient que leur sort était joué. Leur comportement est irréprochable.

Quel bilan vous faites personnellement de cette préparation ?

C’était un confort pour nous d’avoir nos familles qui avaient la possibilité de venir ici, dans un cadre différent. C’était un peu nouveau mais je pense que nous avons la part des choses entre le temps de travail et le temps de repos. Je pense que cela a été une bonne chose et que la préparation nous a permis d’être frais physiquement dans un premier temps et frais mentalement dans un second.

Que reste-t-il à régler dans votre jeu lors du dernier match de préparation, face à l’Australie ?

Nous avons envie de continuer à avancer, de retrouver l’allant offensif qui était le nôtre par le passé. Nous l’avons retrouvé un peu contre les Fidji mais face à une équipe qui était un peu débridée et aimait le jeu dans le désordre. Nous avons aussi envie de retrouver notre défense, car nous avons pris pas mal de points sur les derniers matchs.

Lors de la séance à haute intensité de ce mercredi, le XV de France s’est entraîné avec une rotation inédite chez les trois-quarts...



Les infos > https://t.co/CtKQGgoqNU pic.twitter.com/mcDlM4iFUY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 23, 2023

Vous avez eu une préparation tronquée par une blessure avant de disputer une heure face aux Fidjiens. Le match contre l’Australie peut vous permettre de vous réadapter totalement ?

Ça va me permettre de retrouver du rythme et d’avoir un deuxième match de préparation dans les pattes avant de commencer la Coupe du monde. C’est important pour moi.

Votre pic de forme personnel a été retardé à cause de votre blessure ?

Non car je ne me suis pas arrêté. On peut penser que quand les joueurs se blessent, ils ne s’entraînent pas mais nous avons beaucoup de matériel et des préparateurs physiques qui sont compétents et nous avons adapté mon travail pour que je fasse des choses en salle. Ce n’était pas couru mais tout aussi intensif.

Qu’est-ce que la présence de Matthieu Jalibert à l’ouverture change dans le jeu de l’équipe ?

Ça change de Romain mais cela ne veut pas dire que c’est mieux ou moins bien. C’est un joueur qui est très créatif avec le ballon, il aime attaquer et apporter du danger. Il faut arrêter d’être dans la comparaison, ce sont deux joueurs différents qui jouent le même poste. Nous sommes très contents d’avoir Matthieu même si j’aurais préféré Romain pour lui, parce qu’il le mérite. Il continue d’ailleurs de nous envoyer des messages.