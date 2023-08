Ce vendredi, Eddie Jones et son staff ont communiqué les 23 joueurs australiens qui vont défier les Bleus ce dimanche au Stade de France (17h45). Les Wallabies vont se présenter avec une deuxième ligne composée de Richie Arnold et Will Skelton. Carter Gordon est titulaire à l'ouverture.

Les supporters français vont reconnaître quelques visages dans les rangs australiens ce dimanche. Eddie Jones et les siens vont débarquer dans la capitale avec deux joueurs de Top 14 dans leurs bagages. En effet, le Toulousain Richie Arnold et le Rochelais Will Skelton formeront la deuxième ligne des Wallabiers contre les Bleus. Ce dernier sera d'ailleurs capitaine, comme prévu. Devant eux, les deux hommes verront Taniela Tupou porter le numéro 3, et David Porecki le numéro 2. En troisième ligne, le taulier Rob Valetini est bien là et se positionnera entre ses deux flankers, nommés Tom Hooper et Fraser McReight pour l'occasion. Derrière, la charnière McDermott-Gordon garde la confiance du staff, tandis qu'Andrew Kellaway sera chargé de couvrir le second rideau. C'est la meilleur équipe possible qu'aligne Eddie Jones. À noter la présence sur le banc de deux joueurs néophytes : le pilier Blake Schoupp et le demi de mêlée Issak Fines-Leleiwasa. Le XV de départ de l'Australie : 15. Kellaway ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Foketi, 11. Vunivalu ; 10. Gordon, 9. McDermott ; 7. McReight, 8. Valetini, 6. Hooper ; 5. Skelton (cap.), 4. Arnold ; 3. Tupou, 2. Porecki, 1. Bell. Remplaçants : 16. Faessler, 17. Schoupp, 18. Nonggorr, 19. Philip, 20. Leota, 21. Gleeson, 22. Fines-Leleiwasa, 23. Donaldson.