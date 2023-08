Lors de la séance à haute intensité de ce mercredi, le XV de France s’est entraîné avec une rotation inédite chez les trois-quarts. Si Matthieu Jalibert devrait commencer la partie face à l’Australie, Thomas Ramos pourrait le suppléer à l’ouverture en cours de partie alors que Melvin Jaminet sortirait du banc.

Canicule oblige, seuls quelques privilégiés invités par le staff pouvaient assister à la séance d’entraînement à haute intensité du XV de France ce mercredi, alors qu'elle était initialement ouverte au public. Du côté des joueurs, il n’y avait pas d’excuse et tous étaient sur le pont sauf Bastien Chalureau, Yoan Tanga et Cyril Baille, toujours blessés. Et il n’est rien de dire que l’entraînement a apporté des enseignements sur le plan de jeu de Fabien Galthie face à l’Australie dimanche. Si nous vous révélions mardi que Matthieu Jalibert devrait être associé à Antoine Dupont à la charnière au sein d’une formation qui se rapproche fortement de l’équipe-type, Antoine Hastoy devrait être hors-groupe. Un risque en cas de pépin pour Jalibert ? Pas vraiment, puisque c’est Thomas Ramos, qui a souvent été utilisé à l’ouverture avec Toulouse, qui a basculé en numéro 10 pendant l’entraînement.

Boudehent testé au centre, Mauvaka en 8

Cela entraîne un jeu de dominos, qui profite à Melvyn Jaminet. Ce dernier pourrait débuter la rencontre de dimanche sur le banc, en compagnie de Baptiste Couilloud et de Louis Bielle-Biarrey chez les trois-quarts de métier. De métier, car oui, un autre joueur risque de basculer avec les arrières au cours de la rencontre face aux Wallabies : Paul Boudehent. Certainement remplaçant contre les Aussies, le Rochelais a effectué quelques minutes en tant que centre à la place de Jonathan Danty. Toujours au rayon des surprises, Peato Mauvaka a de nouveau pu se tester comme troisième ligne centre, comme il a pu le faire lors de la fin de match face aux Fidji. Nul ne sait si nous reverrons dimanche des traces de ces tests, mais il convient de dire que la polyvalence prend bel et bien une place centrale dans le schéma de jeu du XV de France de Fabien Galthié.

La compo probable des Bleus :

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. S. Taofifenua, 18. Aldegheri, 19. Woki, 20. Boudehent, 21. Couilloud, 22. Bielle-Biarrey, 23. Jaminet