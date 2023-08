Après l'annonce de la liste des 33 Français pour le Mondial, Fabien Galthié s'est expliqué sur son choix de sélectionner Cyril Baille et Anthony Jelonch, actuellement blessés. Mais les deux Toulousains devraient postuler pour la dernière rencontre de phase de poules contre l'Italie.

Anthony Jelonch et Cyril Baille seront au Mondial. Fabien Galthié a annoncé ce lundi la liste des 33 Français qui disputeront la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Parmi eux, les deux Toulousains ont eu les faveurs du sélectionneur du XV de France, même s'ils sont actuellement blessés. Jelonch se remet à vitesse grand V d'une rupture du ligament croisé alors que Baille souffre du mollet.

Malgré ces coups durs, Fabien Galthié a fait le pari de sélectionner les deux champions de France en titre en voyant plus loin que le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. "Je les ai choisis premièrement pour leur niveau. Ils ont été brillants pendant quatre ans et ils ont le niveau international. Ensuite, nous avons analysé leur situation en fonction de la longueur de la compétition. On a un mois de phase qualificative, on pense que les délais sont cohérents par rapport à cette phase. Anthony et Cyril ne seront pas disponibles pour le premier match, peut-être pour les deux suivants (NDLR: face à l'Uruguay et la Namibie), et plus certainement contre l'Italie, pour le dernier match".

Des cadres indiscutables en Bleu

Les CV de Jelonch et Baille ne sont plus à présenter. Déjà présent en 2019 lors du Mondial au Japon, le pilier toulousain s'est imposé comme l'un des meilleurs gauchers du monde et totalise à ce jour 44 sélections. Le troisième ligne s'était lui élevé au niveau international lors de la tournée en Australie (2021). Jelonch avait été désigné capitaine et s'est depuis imposé comme l'un des tauliers du groupe France.

Blessé en février, le flanker toulousain est revenu comme une fusée pour prétendre à une place dans les 33. En attendant leur retour sur le pré, Baille devrait être suppléé par Reda Wardi, qui a débuté face aux Fidji, alors que François Cros est en pole pour débuter aux côtés de Grégory Alldritt et Charles Ollivon en troisième ligne. Les sélections de Baille et Jelonch confirment également que Galthié compte sur l'expérience de ses cadres, même diminués.

"Ce n'est pas dans les derniers mois qu'on change une organisation"

"Quand on a débuté tous ensemble l'équipe avait 24 ans de moyenne et huit sélections. On a perdu un tiers de l'équipe par rapport à février 2020. Ce n'est pas dans les derniers mois qu'on change une organisation" explique Fabien Galthié, qui a tout de même nommé deux novices, Louis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent. "Paul a déjà fait les allers-retours avec nous. Il joue à La Rochelle, l'une des meilleures équipes de France, puis il a fait son chemin il a été mûr pour rentrer dans les 42. Louis Bielle-Biarrey, comme Émilien Gailleton, ont éclos et on peut jamais fermer la porte à l'éclosion. Cet espoir nourrit les enfants qui jouent au rugby. On peut rêver".

