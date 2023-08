Depuis la blessure cruelle de Romain Ntamack, la question brûle toutes les lèvres, qui sera l'ouvreur du XV de France pour le mondial ?

Lundi matin, l'imagerie médicale révélait une terrible nouvelle pour Romain Ntamack. Une rupture des ligaments croisés, une blessure désormais aussi courante que longue à rééduquer. Plus que la blessure, c'est la proximité avec la Coupe du monde en France, et le forfait qui en découle, qui est le plus cruel pour ce joueur gonflé d'une confiance à bloc après son essai décisif en finale du Top 14.

Côté Bleu il faut avancer, malheureusement sans son ouvreur phare, mais rapidement, car nous ne sommes plus qu'à 3 semaines du match d'ouverture. Une poignée de solutions plus ou moins crédibles s'offrent au sélectionneur, deux semblent plus concrètes, et deux de nos journalistes ne sont pas d'accord. Alors plutôt Matthieu Jalibert ou Thomas Ramos ?

Fabien Galthié annoncera sa composition d'équipe face aux Fidji ce jeudi. Le groupe définitif sélectionné pour la Coupe du monde sera dévoilé lundi prochain.