Villière forfait, la liste des 14 joueurs libérés... Les 5 infos de ce mercredi

Gabin Villière blessé et forfait pour l'Italie, ce mercredi soir, le staff de l'équipe de France a communiqué les 14 joueurs relâchés avant la rencontre des Bleus face à l'Italie, Nafi Ma’afu souffre d’une rupture des ligaments croisés, la première composition des Bleuets est connue, trois Toulousains et un Rochelais nommés au titre de joueur de l'année EPCR... Voici les 5 infos qu'il ne fallait pas louper ce mercredi !

Gabin Villière va manquer ses retrouvailles avec le XV de France. L'ailier toulonnais s'est blessé lors de l'entraînement du XV de France et déclare forfait pour le premier match des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations 2023 contre l'Italie dimanche.

Ce mercredi soir, le staff de l'équipe de France a communiqué les 14 joueurs relâchés avant la rencontre des Bleus face à l'Italie. Parmi eux, on retrouve 4 Toulousains avec notamment François Cros. On y retrouve ensuite Dylan Cretin, Antoine Hastoy ou encore Alexandre Bécognée, comme la semaine passée. Tous ces joueurs pourront jouer ce week-end en Top 14, mis à part Gabin Villière, qui souffre d'une entorse de la cheville.

Le deuxième ligne Nafi Ma'afu, qui s’est blessé tout seul sur un appui vendredi dernier à Agen, souffre d’une rupture des ligaments croisés. Il ne rejouera pas cette saison.

Ce vendredi soir, l'équipe de France des moins de 20 ans ouvre son Tournoi des 6 Nations à Trévise face à l'Italie. Pour l'occasion, le capitaine français sera le centre Nicolas Depoortere. Simon Tarel et Tom Raffy formeront la charnière. Voici la composition des Bleuets !

\ud83d\ude0d ?? ?????̀ la 1ère composition du tournoi des #SixNations pour notre équipe de #FranceU20 !



\ud83d\udccd On se donne rendez-vous vendredi à 19h30 sur @lachainelequipe pour la rencontre face à l'Italie \ud83c\uddee\ud83c\uddf9 #ITAFRA #NeFaisonsXV pic.twitter.com/Z0r51EKKFF — France Rugby (@FranceRugby) February 1, 2023

La liste des 15 nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année a été dévoilée par l’EPCR. Pour succéder à Josh van der Flier, on retrouve les Toulousains Dupont, Marchand et Meafou et Grégory Alldritt de La Rochelle, vainqueur de la Champions Cup en 2022. La distinction sera décernée le 20 mai 2023 à l’issue de la finale de la Champions Cup à l’Aviva Stadium de Dublin.