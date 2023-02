Pro D2 - Le deuxième ligne Nafi Ma'afu, qui s’est blessé tout seul sur un appui vendredi dernier à Agen, souffre d’une rupture des ligaments croisés. Il ne rejouera pas cette saison.

Vendredi soir, lors du match à Agen, Nafi Ma’afu s’est écroulé sur un appui et le deuxième ligne a quitté la pelouse avec le genou gauche bandé, alors qu’il n’était entré en jeu qu’un quart d’heure plus tôt. L’IRM passée hier après-midi a confirmé les craintes du staff médical biarrot.

L’Américain souffre d'une rupture des ligaments croisés, qui va le tenir éloigné des terrains de longs mois. Il ne rejouera pas cette saison. Arrivé cet été au BO où il a signé jusqu’en 2025, l’ancien joueur de l’Usap n’aura disputé que 3 matchs (69 minutes) cette année.

Un joueur prêté pour compenser son absence ?

Faute de moyens, le club basque ne devrait pas prendre de joker médical. Néanmoins, les dirigeants biarrots étudient la possibilité de se faire prêter un jeune deuxième ligne qui évolue en Top 14 dans les semaines à venir.

Pour cause, au poste, Johan Aliouat n’est pas encore rétabli de sa luxation du coude (il devrait revenir d’ici peu) et Adrian Motoc va rejoindre, ce dimanche, la sélection roumaine pour le Tournoi des 6 Nations B. Lundi prochain, le BO n’aura donc que deux deuxièmes lignes disponibles (Johnny Dyer et Josh Tyrell), en plus du polyvalent Dave O’Callaghan capable de dépanner dans la cage.