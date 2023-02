Ce mercredi soir, le staff de l'équipe de France a communiqué les 14 joueurs relâchés avant la rencontre des Bleus face à l'Italie. Parmi eux, on retrouve 4 Toulousains avec notamment François Cros. On y retrouve ensuite Dylan Cretin, Antoine Hastoy ou encore Alexandre Bécognée, comme la semaine passée. Tous ces joueurs pourront jouer ce week-end en Top 14, mis à part Gabin Villière, qui souffre d'une entorse de la cheville.

C'était attendu, Gabin Villière n'affrontera pas l'Italie ce dimanche après-midi à Rome. Touché à une cheville ce mercredi à l'entraînement, l'ailier de Toulon souffre d'une entorse et doit déclarer forfait pour l'ouverture du Tournoi des 6 Nations. Il est le seul joueur du RCT présent dans cette liste.

Au contraire, le Stade toulousain va récupérer de nombreuses forces avant de défier l'Aviron bayonnais ce samedi en Top 14. Il ne sont pas moins de 4 à quitter Capbreton. Pärmi eux, on retrouve François Cros. De retour de blessure il y a deux semaines, le troisième ligne haut-garonnais aura l'occasion de reprendre du rythme face à Bayonne. À ses côtés, on retrouve Alexandre Roumat, Matthis Lebel et Pierre-Louis Barassi.

Toujours au niveau de la troisième ligne, Dylan Cretin est encore une fois relâché et va retrouver son club de Lyon afin de se déplacer à La Rochelle. Un stade Marcel-Defandre dans lequel il pourra croiser Antoine Hastoy. Auteur d'un match exceptionnel face au Racing 92 samedi dernier, le demi d'ouverture maritime ne sera pas non plus de déplacement à Rome.

Pour le reste, aucune surprise n'est à déplorer. Alexandre Bécognée et Bastien Chalureau sont de retour au MHR, tandis que Louis Bielle-Biarrey et Thomas Jolmès retrouveront l'UBB dès ce jeudi.

Les 14 joueurs relâchés :