6 NATIONS 2023 - Gabin Villière va manquer ses retrouvailles avec le XV de France. L'ailier toulonnais s'est blessé lors de l'entraînement du XV de France et déclare forfait pour le premier match des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations 2023 contre l'Italie dimanche.

Nous vous l'annoncions il y a quelques minutes, Gabin Villière a mis fin précipitamment à sa séance du jour avec le XV de France. Touché à la cheville durant le premier acte de l'entraînement à haute intensité des Bleus, il est désormais forfait pour le premier match des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations 2023. L'ailier toulonnais souffrirait d'une entorse à la cheville d'après les informations de RMC Sport.

Son forfait est un gros coup dur pour le XV de France. Revenu à la compétition le week-end dernier avec Toulon, il avait disputé 62 minutes plutôt convaincantes et semblait prêt pour effectuer son retour avec la sélection.

Déjà absent en novembre

L'information officielle est tombée avec la liste des 14 joueurs libérés par le XV de France et à disposition des clubs. Depuis quelques mois, Gabin Villière multiplie les pépins physiques. Il n'avait déjà pas pu être présent lors de la tournée d'automne victorieuse du XV de France à cause d'une blessure à la cheville. Dernièrement, il pensait manquer le début du Tournoi des 6 Nations après un nouveau souci physique lors de son retour en Top 14 face au Stade français. Une saison noire pour l'ailier casqué qui a terminé la saison sur une blessure en finale de Challenge Cup avec Toulon. Révélation de la tournée d'automne 2021, Gabin Villière (27 ans) est devenu un joueur incontournable du XV de France de Fabien Galthié. Reste à connaître maintenant la nature exacte de sa blessure pour déterminer une date de retour avec les Bleus. Pour le premier match contre l'Italie dimanche à 16 heures, c'est Ethan Dumortier qui devrait être titulaire à l'aile et vivre sa première sélection.

L'équipe de France va débuter la défense de son Grand Chelem diminuée par plusieurs absences importantes. En plus de Villière, d'autres cadres "chelemards" manquent à l'appel. Jonathan Danty (La Rochelle) est touché au genou pour plusieurs semaines, Peato Mauvaka (Stade toulousain) et Maxime Lucu (Ubb) sont indisponibles. Le deuxième ligne du Racing 92 Cameron Woki a également déclaré forfait pour une blessure au scaphoïde.

Plus d'informations à suivre...