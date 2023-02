CHAMPIONS CUP – La liste des 15 nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année a été dévoilée par l’EPCR. Pour succéder à Josh van der Flier, on retrouve les Toulousains Dupont, Marchand et Meafou et Grégory Alldritt de La Rochelle, vainqueur de la Champions Cup en 2022. La distinction sera décernée le 20 mai 2023 à l’issue de la finale de la Champions Cup à l’Aviva Stadium de Dublin.





Qui succédera à Josh van der Flier au titre de joueur de l’année EPCR 2023 ? La liste des 15 nommés a été dévoilée par le jury d’experts et trois joueurs du Top 14 peuvent espérer succéder au troisième ligne du Leinster. Les Toulousains Antoine Dupont, qui a remporté la distinction individuelle en 2021, Emmanuel Meafou, et Julien Marchand font partie de la liste.

On retrouve également Grégory Alldritt, le numéro huit du Stade rochelais, qui comme ses acolytes en championnat et en équipe nationale, est qualifié avec son club pour les huitièmes de finale de Champions Cup. La récompense individuelle prend en compte les performances européennes et tous les suiveurs sont appelés à voter. La liste sera réduite en avril après les demi-finales de Champions Cup et Challenge Cup après les premiers résultats des votes et de l'avis des experts.

Sud-Africains et Irlandais en nombre

Cinq membres du jury d’experts ont déterminé la fameuse liste de quinze joueurs. Le Sud-Africain Bryan Habana (double vainqueur de la Champions Cup), les Anglais Andy Goode et Sarah Hunter (ancienne capitaine de l’équipe d’Angleterre), le Français Dimitri Yachvili (vainqueur de la Challenge Cup), et l’animatrice et productrice Elma Smith ont choisi de nommer quatre joueurs des Cell C Sharks et cinq du Leinster. Eben Etzebeth, Jaden Hendrikse, Makazole Mapimpi et le capitaine des Springboks Siya Kolisi sont en lice pour remporter le Trophée Anthony Foley, remis le samedi 20 mai à l’Aviva Stadium de Dublin après la finale de la Champions Cup.

Le Leinster, favori pour remporter une cinquième Coupe d’Europe cette année et rejoindre le Stade toulousain au palmarès, est également très représenté avec Gavin Coombes, Caelan Doris, Jamie Osborne, Garry Ringrose et Josh van der Flier, qui pourrait conserver son titre. Antoine Dupont, qui affrontera les Bulls le 2 avril prochain en huitièmes de finale de Champions Cup, pourrait remporter une deuxième fois ce titre prestigieux dans quelques mois.

La liste complète : Grégory Alldritt (Stade rochelais), Gavin Coombes (Munster), Caelan Doris (Leinster), Elliot Daly (Saracens), Antoine Dupont (Stade toulousain), Eben Etzebeth (Cell C Sharks), Jaden Hendrikse (Cell C Sharks), Siya Kolisi (Cell C Sharks), Makazole Mapimpi (Cell C Sharks), Julien Marchand (Stade toulousain), Emmanuel Meafou (Stade toulousain), Jamie Osborne (Leinster), Garry Ringrose (Leinster), Justin Tipuric (Ospreys), Josh van der Flier (Leinster).