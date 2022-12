Fin de saison pour Combezou, ça bouge du côté de Brive... Les 5 infos de ce mercredi

Touché au genou en première mi-temps face à Exeter, Thomas Combezou en a sûrement fini avec sa saison. En effet, le centre castrais souffre d'un arrachement du ligament interne et d'une rupture du ligament croisé antérieur. En fin de contrat avec le CO à l’issue de la saison et âgé de 35 ans, cette longue absence qui attend Combezou pourrait mettre fin à une riche carrière.

Après avoir conclu un accord avec Guillaume Galletier (25 ans), qui devrait prolonger pour trois ans en Corrèze, le club de Brive va enchaîner les annonces dans les prochains jours. Selon nos informations, le troisième ligne Sasha Gué (22 ans) et le centre Nico Lee (28 ans) vont aussi poursuivre l'aventure avec le CAB. Le talonneur Adrien Pélissié devrait lui débarquer de Clermont.

Top 14 - Adrien Pélissié (Clermont)Icon Sport

Le CA Brive a annoncé ce mercredi la fin de sa collaboration avec Jeremy Davidson. Cette annonce fait suite à sa mise à pied après la défaite contre Toulouse (7-45) le 15 octobre dernier.

Le Stade français va devoir faire sans Mathieu de Giovanni. Le deuxième ligne a été victime d'une déchirure au pectoral ce vendredi contre Trévise. Son absence est estimée à quatre mois.

Top 14 - Le deuxième ligne Mathieu de Giovanni (Stade français)Icon Sport

Menacé au même titre que sa famille après le match entre la France et l'Afrique du Sud en novembre dernier, l'expérimenté Wayne Barnes a révélé s'être remis en question et avoir envisagé travailler à plein temps dans son autre travail, au sein d'un cabinet d'avocats. Il avait été pris en grippe notamment par le directeur du rugby sud-africain, Rassie Erasmus.

Ancien joueur de Perpignan, Christophe André a frôlé la mort, dimanche dernier. Alors qu'il devait disputer son premier match avec le club de Céret (Fédérale 1), le joueur de 36 ans a été victime d'un malaise cardiaque. Plongé dans un coma artificiel, sa vie était en danger. Mais le club a aujourd'hui rassuré tout le monde : André est sorti de son coma et est en vie.