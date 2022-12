Ces dernières semaines ne furent pas faciles pour Waynes Barnes, loin de là. Pourtant, le France - Afrique du Sud de novembre dernier aurait dû être une fête pour lui, qui fêtait à l'occasion de ce duel son centième match international en tant qu'arbitre. Mais malheureusement pour lui, ce sont surtout des critiques qui ont accompagné sa centième avec le sifflet à la bouche. Après avoir notamment expulsé Pieter-Steph du Toit et Antoine Dupont lors d'un match à forte intensité physique, Barnes avait été pris en grippe par le directeur du rugby sud-africain, Rassie Erasmuis.

Ce dernier avait publié plusieurs tweets vidéo en remettant en question les décisions arbitrales prises à Marseille lors du choc entre les Bleus et les Springboks. Suspendu deux matchs par World Rugby, il n'était pas le seul à critiquer Wayne Barnes sur les réseaux sociaux. Dans le podcast "The Good, The Bad and The Rugby", Barnes a confié que sa femme et ses enfants ont aussi été ciblés par des insultes et surtout des menaces sur les réseaux sociaux. Sa femme aurait carrément été menacée de "violences sexuelles".

"Les critiques sur les réseaux sociaux deviennent rapidement des abus", regrettait Barnes dans des propos rapportés par Wales Online. C'est le monde dans lequel nous vivons. Ce sont les médias sociaux. Si je prends la décision d'être arbitre, je prends la décision d'être sur les réseaux sociaux. Mais Polly, ma femme, ne prend pas la décision d'être arbitre. Cela ne me dérange pas que les gens critiquent ma performance et, s'ils veulent m'insulter directement, c'est leur choix. Mais une limite a été franchie." Du coup, Wayne Barnes a confié avoir songé à arrêter l'arbitrage et à se concentrer à 100% à son autre métier, dans un cabinet d'avocats. "J'ai cet autre travail où aller. Je suis associé dans un cabinet d'avocats et ils souhaitent que je revienne à plein temps. Bien sûr, vous vous remettez en question, et c'est une conversation constante que vous avez avec votre famille".

Pour l'heure, Barnes n'a pas annoncé sa retraite des terrains.