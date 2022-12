Jeremy Davidson n'est plus lié au CA Brive, annonce le club corrézien ce mercredi. Le manager avait été mis à pied après la défaite contre Toulouse le 15 octobre dernier (7-45). Le Nord-Irlandais avait rejoint le club en mai 2018 après sa relégation en Pro D2.

"Le CA Brive et Jeremy Davidson ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. Le CA Brive tient à remercier Jeremy Davidson pour le travail effectué au cours des quatre dernières années pendant lesquelles le club a retrouvé l’élite avant de se maintenir en Top 14 les trois saisons suivantes. Il a aussi notamment contribué au développement et à l’éclosion de jeunes talents Corréziens ou venant d’ailleurs. Sa rigueur et sa détermination ont beaucoup fait progresser le CAB."