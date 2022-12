La victoire du Stade français contre Trévise en Challenge Cup (24-14) aura coûté cher. Mathieu de Giovanni (28 ans ; 1,97m, 115kg) s'est en effet déchiré le pectoral. Le deuxième ligne devrait manquer à son club formateur pendant environ quatre mois.

Cette absence s'ajoute à celle de Paul Gabrillagues, victime d'une entorse à un genou, et indisponible pendant environ trois mois, et celle de Pierre-Henri Azagoh, attendu pour le mois de février après une opération à l'épaule droite. Baptiste Pesenti et JJ Van der Mescht sont les deux deuxième ligne encore valides dans le club parisien. Marcos Kremer, habituel troisième ligne, peut également être une option dans la cage.