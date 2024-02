Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux, Florian Grill s’en prend de façon virulente à quatre membres de son opposition. À l’approche de nouvelles élections, le président de la FFR a la main lourde...

Le procédé a de quoi surprendre pour un président de fédération, qui plus est la deuxième plus médiatique de France. Contournant le processus de communication institutionnel, Florian Grill a posté un long message sur ses réseaux sociaux, dimanche soir. Treize paragraphes dans lesquels il allume sans retenue son opposition et plus spécifiquement quatre têtes d’affiche : son prédécesseur et ancien président Bernard Laporte, actuellement directeur du rugby à Montpellier ; l’ancien capitaine du XV de France Guilhem Guirado (74 sélections), qui s’était présenté sur la liste contre lui lors des dernières élections ; l’ancien président du RCT Mourad Boudjellal, proche de Laporte et qui ne l’épargne pas dans ses sorties médiatiques ; Marie-Pierre Pagès, enfin, membre élu du comité directeur et ancienne trésorière de la FFR pendant les quatre derniers mois des mandats Laporte, qui figure toujours au comité directeur mais désormais dans l’opposition à Grill.

Laporte et Guirado, premiers ciblés

Que dit exactement ce courrier ? Sur la forme, il est sarcastique, renvoyant les personnes visées à leur supposée incompétence du temps où ils étaient au pouvoir. Il s’adresse d’abord à Laporte : "A tout seigneur tout honneur, Bernard tu m’accuses de « mentir sur les comptes ». J’avoue que ça me fait sourire. Si je te reconnais sans problème de vraies compétences d’entraîneur, je pense que la lecture de bilans et comptes de résultat est un domaine où il y a une petite chance que je sois mieux placé". L’ancien capitaine des Bleus Guilhem Guirado en prend également pour son grade, en deuxième position dans ce long message : "Guilhem tu es bienvenu dans le rugby amateur que tu découvres et donc on ne peut pas vraiment t’en vouloir. […] Je note quand même avec malice que tu parles plus dans les médias qu’au Comité directeur où ta présence n’est pas continue, et ton silence assez étourdissant."

L’ancien capitaine des Bleus Guilhem Guirado, n'est pas épargné par Florian Grill dans son message. Icon Sport

Une situation économique inquiétante à la FFR

Sur le fond, ce courrier renvoie surtout les intéressés à la responsabilité que Grill leur attribue dans la situation financière inquiétante de la FFR. C’est ici Marie-Pierre Pagès, dernière trésorière de "l’ère" Laporte, qui est longuement et particulièrement visée. "Puisque tu distribues les bons et les mauvais points, permet moi Marie-Pierre, de te rappeler que tu as été trésorière de la FFR pendant 6 mois pendant lesquels… tu n’as rien vu. Rien de rien. Ni le million des Australiens (quelle blague au passage), ni les 35 millions de dérapage d’un GIE qui devait selon toi gagner au moins 10 millions d’euros et qui en perd 25 (une paille un écart de 35 millions), ni tout le reste."

Pour rappel, les différents manques à gagner financiers autour la Coupe du monde seront effectivement importants et impacteront toutes les strates du rugby français, avec la FFR en première ligne. L’arrêté des comptes, reporté à mars 2024, devra confirmer la somme.

Par ailleurs, et depuis sa prise de fonction de président de la FFR, Florian Grill pointe régulièrement "l’héritage" de ses prédécesseurs et la situation financière préoccupante de la "fédé". Dernièrement, il évoquait un déficit de 40 millions d'euros sur deux saisons.

En octobre 2023, pendant la Coupe du monde et dans les colonnes de Midi Olympique, il pointait déjà son inquiétude à ce sujet, malgré l’espoir encore réel de retombées positives de la Coupe du monde en France. "Toutes les fédérations supposées riches sont en difficultés financières ! Toutes, y compris la France, même si cela nous touche de façon plus modérée. Le "pactole" que vous évoquez va surtout servir à boucher les trous des grandes fédérations. Ensuite, il ne restera plus grand-chose pour le développement du rugby."

Des hués au Stade Vélodrome de Marseille

Ce courrier fait écho à un climat tendu depuis la prise de fonctions de Grill. Il est devenu particulièrement délétère ces dernières semaines. Pour rappel, plusieurs "hués" venus du camp de l’opposition avaient pollué le discours de Florian Grill dans le salon présidentiel du Stade Vélodrome de Marseille, devant la délégation irlandaise, en marge du match d’ouverture du Tournoi des 6 nations 2024 France-Irlande. Un épisode initié par Marie-Pierre Pagès et sur lequel revient Grill, s’adressant directement à l’intéressée. "À en croire tes groupies sur les réseaux sociaux, adeptes des "fakes news", ton sifflet dans le salon du Stade Vélodrome lors de mon discours devant la délégation irlandaise est devenu une vraie bronca, comme si toute la salle, que dis-je, tout le stade l’avait repris à son compte. Non Marie Pierre, je me dois de rafraîchir tes velléités d’entraîner les foules. C’était assez pitoyable d’entendre ton sifflet dans le salon et comme j’ai pu te le dire tu n’as pas fait briller l’image de la France et de la FFR avec cette attitude peu digne d’une élue."

Une nouvelle élection arrive, la campagne est lancée

Ces tensions, si elles ne sont pas nouvelles, sont exacerbées par l’imminence d’une nouvelle élection à la présidence de la FFR (fin 2024). Dans l’opposition, en coulisses, les tractations ont débuté pour trouver un candidat à aligner face à Florian Grill, qui devrait très vraisemblablement se présenter à sa propre succession. Grill encore : "Avec la perspective d’une campagne, il faut croire que vous regrettez ce temps des escarmouches et de la tension (ah la bonne générale du temps passé) pour remettre des pièces dans la machine alors que le rugby a toujours besoin d’apaisement après 7 années où vous avez entretenu les tensions en politisant le rugby comme jamais. Visiblement, et même si je ne crois pas que cela corresponde à la volonté des clubs, les coups bas vous manquent !". Avant de conclure : "Pendant que vous hurlez aux loups, nous… on bosse." A en lire ces mots, la campagne a déjà débuté.