Ça va bouger du côté de Brive ! En fin de semaine dernière, nous vous annoncions dans Midi Olympique que le trois-quarts centre Guillaume Galletier, en fin de contrat à la fin de la saison, allait rempiler avec le CAB. Actuellement blessé au péroné, celui qui devrait rester trois ans de plus en Corrèze ne serait pas le seul joueur à être conservé par le CAB, en mauvaise posture au classement cette saison. Selon nos informations, le club a aussi réussi à convaincre son prometteur troisième ligne Sasha Gué de rester, jusqu'en 2025. Impressionnant défensivement en début de championnat, Gué a longtemps fait partie des meilleurs plaqueurs du championnat cette saison. Actuellement lui aussi blessé à la cheville, il postulera pour une place de titulaire à son retour.

Top 14 - Guillaume Galletier (Brive) devrait prolonger jusqu'en 2025 à BriveIcon Sport

Aussi, le centre sud-africain Nico Lee devrait lui aussi être Briviste jusqu'en 2025. Joueur performant du CAB depuis son arrivée en 2019, il constitue une des pièces maîtresses pour le futur du club. Ces deux bonnes nouvelles devraient, en principes, être accompagnées d'une autre : l'arrivée de l'ancien international français Adrien Pélissié (32 ans, 7 séléctions). Comme indiqué par La Montagne, le talonneur va bien s'engager en Corrèze en vue de la saison prochaine, alors qu'il était en fin de contrat du côté de Clermont et que l'Australien Folau Fainga'a (28 ans, 27 sélections) pourrait arriver du côté clermontois. Après avoir porté les couleurs d'Aurillac, de Bordeaux-Bègles et donc de l'ASM, le talonneur devrait s'engager jusqu'en 2025, alors que Florian Dufour (25 ans) et Motu Matu'u (34 ans) dont en fin de contrat en Corrèze.

Actuellement lanterne rouge du Top 14 avec cinq points de retard sur Perpignan, le barragiste, Brive assure quelque peu son avenir alors que le spectre de la relégation se profile.