Le Castres olympique a perdu bien plus qu’un match ce samedi soir sur sa pelouse de Pierre-Fabre face à Exeter. Titulaire avec le numéro 12 dans le dos face aux Chiefs, Thomas Combezou a dû céder sa place à Adrien Séguret dès la trente-cinquième minute de jeu après avoir reçu un coup au genou.

Les examens passés quelques heures après la rencontre sont clairs. Le champion de France 2018 souffre d'un arrachement du ligament interne et d'une rupture du ligament croisé antérieur. C’est le CO qui a communiqué sur la nature de la blessure d’un de ses cadres ce mardi soir. Le centre de 35 ans doit se faire opérer ce lundi et en a sûrement fini avec sa saison. Le staff tarnais ne devrait pas se mettre à la recherche d’un joker médical pour pallier l’absence de Thomas Combezou. Un peu moins utilisé en ce début d'exercice que les années précédentes, l’ancien Montpelliérain fêtait sa quatrième titularisation de la saison face à Exeter.

Une possible fin de carrière ?

Le public castrais a-t-il vu pour la dernière fois Thomas Combezou sur un terrain ce samedi soir ? À cette question, nombreux sont ceux qui veulent y répondre de manière négative. Et pourtant, cette grave blessure est un énorme coup dur pour le CO et pour le joueur. Le centre est en fin de contrat en juin prochain avec Castres. "À ce stade de sa carrière, cette blessure est terrible pour Thomas", a déclaré lsur le site du CO, Pierre-Yves Revol. Le président tarnais a ensuite ajouté : "On ne dira jamais assez tout ce qu’il a apporté jusqu’à présent à notre club. Je souhaite que tous nos jeunes s’inspirent de son authenticité, de sa volonté et de son efficacité. On lui souhaite beaucoup de courage, mais je sais qu’il en aura dans ce moment difficile."

Challenge Cup - Thomas Combezou (Castres)Icon Sport

En effet, depuis son arrivée de Montpellier en 2014, le Corrézien de naissance est un des patrons du Castres olympique. Dans le Tarn, il a connu la bataille pour le maintien lors de sa première saison, avant de décrocher un Brennus en 2018 sous les ordres de Christophe Urios.

Véritable combattant, le centre était un des meilleurs marqueurs castrais il y a encore deux saisons. Il a quelque peu reculé dans la hiérarchie depuis l’éclosion de la paire Botitu-Cocagi, mais cela ne l’a pas empêché d’être titulaire en phase finale en juin dernier. Face à Montpellier, son ancien club, Combezou a disputé sa deuxième finale de Top 14 avec Castres, perdue cette fois. Âgé de 35 ans, il sera donc opéré ce lundi et se lancera ensuite dans une longue période de rééducation, avec peut-être au bout, un retour sur les terrains.