Tous deux sortis blessés lors du match face à l'UBB, Levani Botia et Jonathan Danty connaissent désormais la nature exacte de leur pépin. Le premier est forfait pour la fin de saison alors que le deuxième pourrait revenir lors d'une éventuelle phase finale.

Les inquiétudes rochelaises étaient légitimes pour Levani Botia et Jonathan Danty. Les deux cadres du Stade rochelais ont été obligés de quitter le terrain de Chaban-Delmas, lors de la défaite des Maritimes face à l'UBB (34-14). Les nouvelles n'étaient pas rassurantes pour le Fidjien, qui a directement passé des examens à l'hôpital de Bordeaux après le match. Selon l'Équipe, il souffrirait d'une fracture du bras et serait donc éloigné des terrains près de quatre mois. Sa saison serait donc terminée. Pour Danty, blessé à l'épaule lors d'un choc avec le pilier Ben Tameifuna, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus. Le centre du XV de France souffrirait d'une luxation acromio-claviculaire, toujours selon l'Équipe et manquerait donc plusieurs semaines de compétition.

De nombreux cadres absents

Sa présence est néanmoins espérée pour une éventuelle phase finale rochelaise. Ce sont évidemment deux gros coups durs pour l'équipe de Ronan O'Gara, qui lutte actuellement pour garder sa place dans le top 6 et qui doit faire sans de nombreux joueurs cadres. Tawera Kerr-Barlow, Pierre Bourgarit, Brice Dulin, Raymond Rhule ou encore Paul Boudehent sont actuellement absents. L'infirmerie est pleine au pire des moments pour les Charentais...