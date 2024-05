La défaite de Perpignan face à Clermont a été marquée par les chants très véhéments proférés à l’encontre de l’arbitre de la rencontre M. Rozier. Quelques jours après le match, Franck Azéma a vivement réagi à l’attitude de certains supporters de l’Usap.

Franck Azéma persiste et signe. Dès la fin de la rencontre perdue face à Clermont (28-35), le manager de Perpignan avait défendu l’arbitrage de M. Rozier alors que l’homme au sifflet avait notamment été la cible de chants à son encontre. Trois jours après la rencontre, l’ancien technicien de l’ASM n’a pas changé son fusil d’épaule et s’en est même pris aux supporters concernés, au micro de France Bleu Roussillon. "C’est un humain et il a son ego, je me mets à sa place sur le terrain, ce ne sont pas des choses que tu peux entendre. Il y a des débordements mais il ne faut plus que ça arrive. Pour nous (le club), ça fait partie des dossiers qu’on doit suivre de près en ce qui concerne nos infrastructures, comment on se positionne durant le match, comment on arrive à maîtriser ces choses-là et s’il y a des gens qui ne sont pas dans cette façon de se tenir, il faut les sortir. Tout le monde nous a dit que le rugby représentait des valeurs et c’est à nous de les défendre aussi et il faut faire attention à ça. On peut avoir de la ferveur, de l’enthousiasme et de la passion mais pas de cette manière".

Clermont renverse l'USAP dans un match complètement fou !



Pour rappel, une première polémique avait éclaté au sujet de M. Rozier, Auvergnat de naissance, et qui n’avait jamais arbitré l’ASM jusqu’à ce jour. Dans ce contexte, Franck Azéma a confirmé qu’il "n’y avait aucun doute sur sa capacité à arbitrer mais sur la pression qui allait y avoir à un moment donné. On aurait gagné, il y aurait peut-être eu des polémiques du côté de Clermont. C’est ce que j’ai dit à Franck Maciello (patron des arbitres), ce n’est pas une bonne décision mais maintenant c’est fait !". Le manager de l’Usap est maintenant préoccupé par les conséquences de ces attitudes. Franck Azéma déclare notamment que ses hommes pourraient "se retrouver à jouer un match à huis clos, on peut avoir une suspension, on va avoir des amendes certainement. On en est vraiment désolé".

Ce lundi, un club de supporters catalans, la Penya Trabucayres, a publié un communiqué affirmant que "les excès dans l’enceinte du stade ce week-end ne sont pas acceptables et la passion ne peut pas être une excuse aux débordements" tout en condamnant ces actes. L’association catalane a également mentionné que "le public catalan en fin connaisseur parfois excessif refusera toujours l’injustice".