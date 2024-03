Si ce week-end de rugby a été marqué par la victoire emballante des Bleus au pays de Galles, la 18ème journée de Top 14 se jouait en parallèle. Clermont a été accroché à domicile par Oyonnax, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Christophe Urios alors qu'Alan Brazo a préféré affronter Toulouse qu'aller à la pêche. Voici le top des déclas !

J'aurais besoin d'avoir des discussions avec certains, ça va être bien

Nouvelle contre-performance pour les Clermontois avec ce nul concédé sous la pluie face à Oyonnax, lanterne rouge du championnat. Alors que les Auvergnats n'ont plus que trois points d'avance sur la zone de relégation, Christophe Urios a une nouvelle fois exprimé son mécontentement face à la presse : "On part à Montluçon faire une journée jaunarde j’aurais besoin d’avoir des bonnes discussions avec certains ça va être bien. Nos meilleurs joueurs ne jouent pas à leur meilleur niveau. J'ai compris les sifflets du public et j’espérais qu’on prenne une bronca au début de la seconde période. On déconne depuis plusieurs semaines ! Enfin, j'ai lu dans la presse qu'il ne fallait pas crier avec la jeune génération (il s'arrête). Je ne partage pas cela".

Je ne regrette pas d'avoir raté l'ouverture de la pêche !

Peut-être que le troisième ligne de Perpignan Alan Brazo aurait préféré la quiétude d'un lac des Pyrénées ou profiter de la campagne, bercé par le bruit d'une rivière, plutôt qu'être dans un Aime-Giral bouillonnant. Mais que le Catalan se rassure. Avec la victoire de l'Usap contre le Stade toulousain, les Perpignanais ont pêché un sacré gros poisson ! "Dès l'arrivée des joueurs, le soutien était dingue. Pendant le match, parfois on oublie un peu. Au moindre temps mort, ils sont avec nous, vivre des moments comme ceux-là, c'est pour cela qu'on s'entraîne. Du coup, j'ai eu moins de regrets en me disant que j'avais raté l'ouverture de la pêche le samedi matin !"

J’étais content de le contrer, car le numéro neuf gallois m’avait mis des pièces

Entré en cours de match lors de la victoire des Français à Cardiff, le deuxième ligne Romain Taofifenua a marqué un essai en contrant un jeu au pied du demi de mêlée Gareth Davies. Une satisfaction pour le joueur du Lou car c'était quelque chose de travaillé à l'entraînement. Mais surtout car le Gallois l'avait chambré quelques secondes auparavant : "J’étais déjà content de l’avoir contré, parce que le neuf gallois m’avait mis des pièces juste avant avec ses feintes de l’œil (sourire). C’était important que je ne bouge pas de la ligne pour ne pas être hors-jeu. Et après, il fallait courir après le ballon…"

Un sentiment de "pas de chat**"…

Après six rencontres sans défaites, les Parisiens sont tombés à Marcel-Deflandre. Après la rencontre, le pilier gauche Clément Castets était frustré par le manque de réalisme des siens et les occasions de prendre l'avantage laissées en cours de route par son équipe : "Il y a des matchs comme ça où tu as l’impression que ça ne passe pas. Sur le terrain, j’ai un sentiment de "pas de chatte", des fois. Le match aurait pu durer encore 120 minutes, on ne serait pas passés devant."

Au début du match, j'avais du mal à entendre les annonces

L'apprentissage du métier pour Nolann Le Garrec... Le demi de mêlée breton a fêté sa première titularisation avec le XV de France sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff. Auteur d'une excellente performance, il a néanmoins mis quelques minutes pour entrer dans son match. Il a expliqué les raisons de ce démarrage poussif : "Il y avait beaucoup de bruit, en plus le stade était fermé donc ça résonnait. Du coup, j'ai mis quatre ou cinq minutes avant de rentrer dans mon match... J'ai fait un ou deux mauvais choix au début, j'avais du mal à entendre les annonces. Nous nous sommes vite adaptés, c'est peut-être aussi l'effet des grands stades."