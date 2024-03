Le flanker catalan a apprécié la performance des siens face à Toulouse, surtout lorsque les Sang et Or furent menés à l'entrée du deuxième acte. Une remobilisation fut nécessaire, et malgré l'énergie déployée, le résultat fut encore au rendez-vous pour les locaux.

Alan, l'Usap s'est employée pour devoir vaincre de coriaces Toulousains ?

On le savait, malgré ce que pouvaient dire les journaux et la presse. Cette équipe de Toulouse, à laquelle il manquait plein de cadres, et bien on se rend compte que cela reste Toulouse. Qu'ils soient jeunes ou pas, c'est qu'ils avaient le niveau pour être alignés. La physionomie de la rencontre fut différente de ce que l'on avait connu à Aimé-Giral, mais on a bien rebondi quand nous étions menés 10-17, elle est là, la principale satisfaction de la soirée.

Notamment en conquête, où l'équipe s'est évertuée à fixer cette défense adverse ?

Les conditions climatiques s'y prêtaient, mais on a souffert sur les ballons portés et on est souvent pénalisés. Quelques touches furent égarées aussi, puis quand c'était plus dur, tout le monde s'est recentré sur les fondamentaux. Cela a fonctionné, tant mieux pour nous. On regardera tout cela à la vidéo car on s'entraînera encore un peu. Et comprendre ces trous d'air, qu'on se fait un peu peur.

Avec également une prestation défensive, parfois sur le reculoir, mais fréquemment positive près des lignes ?

Depuis quelques matchs on se débrouille à domicile. On subit pourtant tout le match, et on n'a pas affiché notre meilleure performance dans ce domaine contre les Toulousains. C'est un secteur fort habituellement, et on ne parvenait pas à les faire tomber. Le groupe n'a rien lâché et cela sera un des axes à peaufiner.

"Si on veut sortir du fond, il nous faudra encore des exploits."

Il existe donc toujours ce double visage de Perpignan, fragile à l'extérieur, dans le vrai à la maison ?

Je n'ai pas d'explications véritables, on manque globalement de régularité à l'extérieur. De là à dire que nous avons deux façons d'appréhender les rencontres... Autant, les autres années, on rivalisait rarement. Cette saison, à de rares reprises, je n'ai pas senti que nous étions si distancés que cela. La compétition se resserre énormément. Tout le monde joue quelque chose, nous si on veut se sortir du fond, il nous faudra un exploit encore à l'extérieur. On doit corriger ces détails et prendre ces points un peu partout, mais je peux vous garantir qu'on travaille de la même façon, peu importe la rencontre.

Avec ce septième succès de rang en Top 14 à domicile, l'Usap poursuit sa série de victoires. Et dans le même temps met fin à l'invincibilité toulousaine en 2024 ! \ud83d\udd34? #USAPST



Le résumé > https://t.co/HVZUJ6OkNt pic.twitter.com/5DNbFpaGdy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2024

La concurrence a marqué des points juste avant votre duel, vous étiez au courant ?

Forcément, on s'est tenus informés des autres résultats durant l'après-midi. Oyonnax, Lyon et Montpellier ont performé, le droit à l'erreur n'existait plus de toute façon. Maintenant rien n'est fait, on a battu Toulouse, dans une ambiance incroyable, c'était un grand plaisir.

Un mot sur l'atmosphère qui régnait à Aimé-Giral samedi soir ?

C'était tout simplement extraordinaire. Le fait que le match se déroule à 21h, les gens ont pu venir plus tôt au stade. Dès l'arrivée des joueurs, le soutien était dingue. Pendant le match, parfois on oublie un peu. Au moindre temps mort, ils sont avec nous, vivre des moments comme ceux-là, c'est pour cela qu'on s'entraîne. Du coup, j'ai eu moins de regrets en me disant que j'avais raté l'ouverture de la pêche le samedi matin !