Après sa belle prestation sous le maillot du XV de France face au pays de Galles ce dimanche (24-45), Nolann Le Garrec a été interrogé par Canal+. Le demi de mêlée des Bleus a livré son ressenti sur cette rencontre si particulière pour lui.

Il honorait sa première titularisation sous le maillot du XV de France et il s'en rappellera longtemps. Nolann Le Garrec n'a pas simplement participé à la large victoire des Bleus au pays de Galles, il a été primordial. Élu homme du match, le Racingman a marqué un essai important en première période. De quoi lui donner le sourire au micro de Canal + : "Je suis très heureux de pouvoir jouer dans ce genre de stades avec cette équipe pour pouvoir réaliser encore plus de performances comme celle-là. Je me suis régalé aujourd'hui." Le stade, parlons-en justement.

Une ambiance qui a pesé

Reconnu pour son ambiance surchauffée, le Millenium (dit désormais le Principality Stadium) de Cardiff n'a pas trahi sa réputation ce dimanche. Avec le toit fermé, les 71 242 spectateurs présents ont pu donner de la voix et surtout mettre la pression aux Français. Pour Le Garrec, qui n'est pas habitué à ce genre de prestations, cela a clairement eu un impact : "C'était incroyable aujourd'hui. J'avais déjà eu la chance de venir en tant que spectateur ici et sur le terrain, c'est encore mieux. C'est énorme. Il y avait beaucoup de bruit, en plus le stade était fermé donc ça résonnait. Du coup, j'ai mis quatre ou cinq minutes avant de rentrer dans mon match... J'ai fait un ou deux mauvais choix au début, j'avais du mal à entendre les annonces. Nous nous sommes vite adaptés, c'est peut-être aussi l'effet des grands stades."

Nolann Le Garrec a totalement réussi sa première titularisation avec le XV de France. Il a sidéré le Principality Stadium par un geste, extraordinaire de culot, et a ponctué sa perf d'un essai !https://t.co/L2xPpDNlu5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 10, 2024

Si son début de match a, en effet, connu une approximation, le demi de mêlée s'est bien rattrapé et a offert une copie pleine de promesse. Désormais, il s'agit de confirmer.