Longtemps menés par des Gallois opportunistes mais limités, les Bleus ont fait la différence en fin de rencontre pour finalement s'imposer avec le bonus offensif à Cardiff. Victoire finale sur le score de 45-24 pour les Français, qui relèvent la tête après le match nul concédé contre l'Italie. Nolann Le Garrec, Georges-Henri Colombe et Maxime Lucu ont inscrit leur premier essai sur la scène internationale.

Bien remis de son match nul concédé il y a deux semaines contre l’Italie, c’est un XV de France expérimental qui est allé s’imposer avec le bonus offensif à Cardiff, contre le Pays de Galles (24-45). Les Bleus n’ont pas réglé leurs défauts, encaissant trois essais face à une faible équipe galloise, mais cette victoire peut leur permettre de relancer la machine, emmenés par des nouveaux joueurs très en vue ce dimanche.

La France retombe dans ses travers

Pourtant, après des compteurs débloqués au pied (3-3, 6ème), ce sont les Gallois qui piquaient les premiers. Dyer héritait du ballon, et profitait du manque de repli défensif pour transpercer la défense, terminant entre les poteaux (10-3, 10ème). Malgré des bons ballons d’attaque, les Bleus mettaient un temps à réagir, mais Gaël Fickou montrait l’exemple. Après un débordement de Bielle-Biarrey, le jeu partait au large par une combinaison de trois-quarts, et le joueur du Racing, en position d’ailier, marquait en coin (10-13, 23ème).



Le XV de France prenait l’avantage, mais pour une courte durée. Après un long travail des avants près de la ligne médiane, Watkin se défaisait facilement de la défense, et jouait le deux contre un pour envoyer Tomos Williams à l’essai (17-13, 25ème). Pas de quoi faire abandonner les Bleus. Bielle-Biarrey poussait Winnett à concéder une mêlée à 5m. De quoi envoyer percuter les avants, et Le Garrec concluait par un essai de demi de mêlée (17-20, 30ème). Le demi de mêlée, pour sa première titularisation, a été élu homme du match.

‌Les finisseurs concrétisent le travail

Sans se rassurer, les hommes de Fabien Galthié étaient devant à la pause. Mais mal rentrés des vestiaires, ils prenaient un essai très tôt, par Joe Roberts, qui profitait d’une défense passive (24-20, 44ème). Les Bleus avaient besoin d’un coup de fouet, et il arrivait par des changements dans les lignes d’avants. Après plusieurs mêlée, à 5 mètres, Alldritt aplatissait derrière la ligne, mais c’était annulé par un en-avant vu à la vidéo (56ème). Puis, après des percées de Barré et Penaud, les avants étaient à nouveau au travail dans les 5m gallois. Le solide Georges-Henri Colombe, pour sa première sélection, était à la conclusion (24-30, 66ème).

Trois minutes plus tard, le deuxième ligne Romain Taofifenua, entré en même temps que lui, contrait un dégagement de Davies avant d'aplatir en coin (24-37, 69ème). Après de longs efforts pas toujours récompensés, les Bleus prenaient enfin le chemin de la victoire. Dès lors, les Gallois se lâchaient pour sauver l’honneur, mais la défense française était impénétrable. Ce sont même les tricolores qui fermaient la marque, après une mêlée et une combinaison dans le fermé, Maxime Lucu y allant de son essai (24-45, 82ème). Un large succès bonifié qui va faire du bien aux têtes, mais qui ne doit pas faire oublier les manquements collectifs. Ceux-ci ne seront pas pardonnés la semaine prochaine en conclusion du Tournoi, lors du Crunch face à l’Angleterre. Les Gallois, eux, accueilleront l’Italie avec pour objectif de ne pas terminer avec la cuillère de bois.