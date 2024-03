Dans un Aimé-Giral des grands soirs, l'Usap réalise l'exploit de battre un Stade toulousain pourtant largement remanié. Exploit, oui, car les protégés d'Ugo Mola étaient toujours invaincus en 2024. Ce succès permet aux Catalans de prendre 10 points d'avance sur Oyonnax, tandis que Toulouse reste co-leader du championnat avec 10 unités d'avance sur le troisième.

Dans la suite de la 18e journée du Top 14, dans un Aimé-Giral à guichets fermés, Perpignan a enchaîné un septième succès de rang à domicile en venant à bout de Toulouse (27-17). Au classement, l'USAP reste dans la zone rouge mais recolle sur ses premiers poursuivants. Le Stade reste le dauphin du Stade Français Paris.

La folle aventure jeunesse toulousain s'est donc fracassée en Catalogne, dans la furia d'Aimé Giral. Invaincu en 2024, Toulouse, qui restait sur huit succès de rang toutes compétitions confondues, a cédé face à l'envie perpignanaise et à un grand Tommaso Allan (27-17).

Au classement, Perpignan reste dans la zone rouge (13e, 35 points). Les Sang et Or reviennent à deux unités du MHR (12e) et à trois points de Clermont (11e) et Lyon (10e). Toulouse (2e, 55 points) reste sur le podium.

Une première période jouée entre avants

Avant de mettre les pieds en Catalogne, le Stade Toulousain s'attendait à un gros combat. La bande à Mola a reçu ce qu'elle attendait. Après un premier échec longue distance de Mallia (0-0, 3e), Allan a sanctionné une montée défensive trop précipitée de Merkler (3-0, 13e). L'Argentin s'est repris immédiatement pour récompenser un effort de sa mêlée (3-3, 17e). La mêlée, parlons-en !

Sous pression après une succession de fautes, le Stade Toulousain a été réduit à 14 joueurs à la suite d'une faute volontaire de Castro Ferreira sur Ecochard (24e). À cinq mètres de l'en-but, les avants catalans ont pris les choses en main. À la suite d'une mêlée dominatrice, Pierre-Baptiste Nuchy a accordé un essai de pénalité (10-3, 26e). Aimé-Giral semblait alors être un enfer pour ses jeunes toulousains. Il n'en a rien été.

Meilleurs dans l'occupation du terrain, les Haut-Garonnais ont investi le camp adverse. À force de pilonner les 22 mètres catalans, ils ont mis à la faute leurs adversaires. Veredamu, auteur d'un plaquage bascule sur Costes, a rejoint le banc pour dix minutes (32e). À pleine puissance, Joshua Brennan a marqué au pied du poteau gauche (10-10, 33e).

Le show Tommaso Allan

Au retour des vestiaires, Toulouse a continué de profiter de sa supériorité numérique. Encore une fois, ce sont les avants qui ont assuré le travail. Au bout de la chaîne, en filou, Mathis Castro Ferreira a relevé le ballon pour l'aplatir immédiatement (10-17, 44e). Ce premier break n'a pas coupé les ailes des locaux, et les trois-quarts sont sortis du chapeau.

Sur un côté fermé entrepris par McIntyre, à la suite d'un travail dans l'axe des avants, Lucas Dubois a marqué en coin (17-17, 49e). Après avoir ajouté une pénalité longue distance (20-17, 60e), Allan a délivré les Sang et Or d'un bel essai. Une nouvelle fois, McIntyre a allumé la mèche sur un superbe coup de pied rasant à suivre. Germain a été battu, et a laissé l'Italien partir dans l'en-but (27-17, 71e).

Le 24 mars prochain, le Stade toulousain se rendra à Chaban-Delmas pour défier l’Union Bordeaux-Bègles. La veille, dans un rendez-vous important pour le maintien, Perpignan se déplacera à Oyonnax.