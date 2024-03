Alors que Nolann Le Garrec et Thomas Ramos ont parfaitement animé les débats côté français, Emmanuel Meafou et Georges-Henri Colombe ont pesé de tout leur poids pour sa première internationale.

15. Léo Barré 6/10

Rassurant sous les ballons hauts et grâce à son jeu au pied long en première période, il s’est d’abord évertué à se montrer propre et efficace. Après la mi-temps, il s’est plus lâché offensivement et fut notamment à créditer d’une très belle intervention avant l’essai de Colombe, en servant Penaud sur son aile. Une première sélection réussie pour lui.

14. Damian Penaud 6,5/10

Auteur d’une première intervention tranchante, il a pourtant eu peu de munitions à se mettre sous la dent dans les minutes suivantes. Du coup, il est venu chercher quelques ballons et a essayé de profiter de la moindre opportunité, même s’il a encore été en difficulté sous un ballon haut défensif en première période. Après, il fut en revanche un des facteurs X français, mettant le feu dès qu’il touchait un ballon. C’est sa percée (59e) qui a d’ailleurs créé le déséquilibre avant l’essai de Colombe.

Avec de nombreux nouveaux qui ont apporté fraîcheur et talent, à l'image de Le Garrec, les Bleus ont montré un nouveau visage conquérant et qui donne envie d'en voir plus !



13. Gaël Fickou 7/10

Très percutant d’entrée, il a vite montré qu’il était dans un bon jour. Forcément sous pression actuellement, il fut une rampe de lancement impériale tout au long de la rencontre (il a avancé à chaque percussion) et un redoutable finisseur, puisqu’il a inscrit son deuxième essai dans ce Tournoi 2024, après avoir cassé un plaquage et aplati en coin (22e). Pénalisé pour avoir roulé au sol (38e) et peut-être un peu trop tendre sur le troisième essai gallois (44e), il a toutefois et aussi été précieux défensivement, avec treize plaquages réussis pour aucun raté.

12 . Nicolas Depoortere 5,5/10

S’il a avancé sur ses premiers contacts, il a été le trois-quarts français le moins en vue. Auteur d’une grosse faute de défense sur le deuxième essai gallois (25e), avec un plaquage raté plein axe, il a eu besoin d’un temps d’adaptation pour monter en puissance. Par la suite, il est arrivé à davantage se libérer, notamment sur le plan offensif, en impulsant quelques mouvements au large. Une première internationale qui donne envie de le revoir. Remplacé par Yoram Moefana (73e)

11. Louis Bielle-Biarrey 7/10

Certes, il n’a pas eu que des ballons simples à exploiter, mais il a juste besoin de miettes pour se montrer dangereux. Souvent servi en bout de ligne, il est toujours parvenu à dénicher des espaces grâce à sa vitesse et ses appuis. Il fut un poison permanent pour les Gallois, notamment à l’origine de plusieurs occasions d’essai en première mi-temps. Il a toutefois commis un en-avant évitable (47e).

10. Thomas Ramos 8/10

Replacé à l’ouverture, il fut le patron du jeu français, auteur d’une prestation presque sans fausse note. Déjà, il a été très à l’aise dans l’animation, en amenant de la vitesse et trouvant des solutions collectives ou individuelles. Décisif sur l’essai de Fickou en fixant parfaitement la défense, il a aussi été bon dans l’occupation au pied. Malgré un en-avant sur une réception aérienne en début de deuxième mi-temps, il a aussi été impeccable face aux poteaux (8 coups de pied convertis sur 9), ce qui a offert aux Bleus de prendre le large.

9. Nolann Le Garrec 8/10

S’il a d’abord vécu cinq minutes compliquées avec une mauvaise passe d’entrée à l’origine des trois premiers points gallois, il a ensuite été royal. Malgré la pression adverse, il a su constamment dynamiser et fut excellent sur les sorties de camp au pied. Ce qui lui a permis de prendre confiance, comme le prouvent son premier essai international (29e) sur un magnifique départ au ras ou son incroyable chistera de trente mètres (33e). Il est resté sur sa lancée en deuxième période, avec une belle occupation et une récupération de ballon acrobatique avant l’essai de Colombe. Il a marqué les esprits.

8. Grégory Alldritt 6/10

Le capitaine des Bleus a semblé manquer de punch sur ses déblayages et de vivacité sur ses courses, à l’image de son essai refusé (56e) pour un ballon relâché dans l’en-but. On lui reprochera aussi de ne pas choisir les points tout de suite sur la phase suivante, comme s’il manquait un peu de lucidité. Il perd un ballon au contact (67e), sur une de ses percussions. Mais jusqu’au bout il se sera montré intraitable en défense.

7. Charles Ollivon 6/10

Souvent positionné au grand large, il a cherché à amener le surnombre notamment après un ou deux temps de jeu. De bonnes courses mais pas assez d’activité. Remplacé par Alexandre Roumat, qui amenait une vraie plus-value dans le combat des airs.

6. François Cros 6,5/10

Rate un plaquage offensif qui permet à Dyer de s’ouvrir l’intervalle et de filer à l’essai (10e). Le Toulousain, comme à son habitude, a beaucoup plaqué (7 en première période), et cherché de l’ouvrage un peu partout. Positionné en premier sauteur en touche, il a souffert (un ballon perdu et un autre chipé par un Gallois à la retombée de son saut). Il était beaucoup plus actif en deuxième période, et surtout arrivait à franchir ballon en main la défense galloise. Suppléé par Paul Boudehent (70e).

5. Emmanuel Meafou : 6/10

Première percussion (3e) un chouïa timide, une deuxième plus tranchante. L’Australien d’origine n’a pas raté ses débuts en Bleus. 6 ballons, et même 6 avancées en six minutes. Ses déblayages étaient des modèles du genre. En touche, il faisait "voler" ses partenaires dans son rôle d’ascenseur. Dommage que la pause ne lui ait pas permis de reprendre son souffle. Remplacé rapidement par Romain Taofifenua (50e), auteur d’un contre puis d’une course sur 20 mètres pour l’essai libérateur pour ses partenaires

4. Thibaud Flament 5,5/10

Une première mi-temps timide, il était peu présent sur les offensives françaises. Il a semblé monter en régime au fil de la rencontre. On le voyait plus à l’aise ballon en main. Sollicité en touche, il prenait ses deux ballons. Malgré le fait qu’il effectuait sa rentrée après plus de deux mois d’arrêt, il a terminé la rencontre en étant au-dessus physiquement.

3. Uini Atonio 6/10

Un bon dynamisme sur le premier mouvement d’ampleur des Bleus (4e), mais le Rochelais perd aussi un ballon facile (12e) au contact. C’est la seule erreur d’une première mi-temps très bien maîtrisée. Il n’a pas cherché à se multiplier mais en restant au centre du terrain, il permettait à ses partenaires de le trouver, notamment quand l’action était stoppée et qu’il fallait la relancer. Remplacé par son partenaire de club Georges-Henri Colombe (50e), qui a pesé de tout son poids pour marquer son essai et qui fut auteur de quelques très gros plaquages (65e, 74e).

2. Julien Marchand 5/10

Très présent sur les déblayages des regroupements français en début de match, le talonneur toulousain a semblé rapidement souffrir physiquement. Un lancer dans les mains galloises (16e) à son débit mais une belle présence en mêlée fermée. Remplacé par Peato Mauvaka (50e), qui amenait une belle énergie mais se montrait aussi brouillon.

1. Cyril Baille 5/10

Plutôt bon en mêlée, il n’a cette fois pas perdu de ballon au contact, mais n’a pas non plus démérité en première période. Il a notamment, amené du dynamisme et permis de casser des plaquages auprès des rucks. Cyril Baille fait avec ses moyens du moment. Remplacé par Sébastien Taofifenua (50e).