Auteur d'un essai, Romain taofifenua a amplement contribué à l'impact colossal des finisseurs tricolores sur la victoire finale. Il revient avec amusement sur ce fait de jeu, tout en se projetant déjà sur l'ultime match du Tournoi face à l'Angleterre.

Fabien Galthié a loué le rôle de ses finisseurs après ce succès. Qu’en avez-vous pensé, vous qui y avez contribué ?

C’était important de faire une grosse entrée. Il y a deux semaines contre l’Italie, notre apport avait clairement été insuffisant, on savait qu’on n’avait pas assez pesé sur le match. Là, nous sommes entrés à un moment important, et tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice notamment sur cette série de mêlées près de la ligne galloise. On s’est mis dans le bain tout de suite, ce n’était pas forcément le plus facile pour des joueurs peu expérimentés à ce niveau comme mon frère Sébastien ou George-Henri Colombe qui fêtait sa première sélection et qui s’en est très bien sorti. Mais malgré tout, tout le monde a réussi sa mission.

À titre personnel, vous avez aussi inscrit un essai à la course, après un contre sur Tomos Williams. Racontez-nous...

J’étais déjà content de l’avoir contré, parce que le neuf gallois m’avait mis des pièces juste avant avec ses feintes de l’oeil (sourire). C’était important que je ne bouge pas de la ligne pour ne pas être hors-jeu. Et après, il fallait courir après le ballon… J’avoue qu’après, j’étais un peu fatigué ! (rires)

Avez-vous craint que le ballon vous échappe ?

Non, j’ai vite vu venir le bon rebond, j’ai eu un peu de chance par rapport à ça. Mais au-delà de mon essai, c’était surtout important de leur mettre de la pression. Ces situations de sorties de camp, ce sont des choses qu’on travaille beaucoup, où on essaie de s’organiser pour placer un grand sur le bon pied du botteur.

Votre essai a pratiquement scellé la victoire des Bleus. Avez-vous pu prendre le temps d’apprécier les dernières minutes, sur le terrain ?

Oui, forcément, mais pas trop non plus. Le rôle du finisseur, au-delà de changer le cours d’un match, c’est surtout d’apporter sa pierre à l’édifice jusqu’au coup de sifflet final, ça ne laisse pas trop l’opportunité de se relâcher. Je suis juste heureux que ça ait bien tourné pour l’équipe ce soir. Après l’Italie, la déception a été dure à digérer mais avec le groupe et le talent qu’on a, j’étais persuadé que ça allait revenir. À nous de ne pas nous relâcher maintenant, pour recevoir l’Angleterre comme il se doit, qui vient de réaliser un très grand match contre l’Irlande.

La dernière victoire à domicile du XV de France remonte au 6octobre, à Lyon (60-7). L’un des objectifs de ce Crunch ne sera-t-il pas d’enfin regagner après trois matchs sans victoire en France, pour votre retour sur cette même pelouse ?

C’est hyper important pour nous de regagner à la maison, bien sûr. Même si, pour être honnête, j’ai eu comme beaucoup de mes coéquipiers l’impression que nous évoluions à domicile à Cardiff. Le soutien de nos supporters nous a surpris pendant le match, c’était incroyable et ça fait du bien à tout le monde de sentir ce peuple derrière nous. C’est aussi pour lui qu’on se doit de bien terminer le Tournoi la semaine prochaine.